Lars Leeftink

Vrijdag 22 september 2023 10:57 - Laatste update: 11:56

Terwijl de Formule 1 vrijdag begonnen is met het raceweekend in Japan, zijn er ook nog veel mensen bezig met het raceweekend in Singapore. Zeker de zaterdag veroorzaakte dankzij een paar beslissingen van de FIA veel discussie, en nu lijkt een steward de fout van de FIA toe te geven.

Het gaat om de zaterdag in Singapore, toen de kwalificatie verreden werd. Tijdens een teleurstellend weekend voor Max Verstappen en Red Bull Racing ging Verstappen drie keer in de fout, wat zorgde voor drie onderzoeken van de FIA. Het incident waarbij hij Logan Sargeant zou hebben opgehouden werd niet bestraft, maar voor het ophouden van Yuki Tsunoda en de andere coureurs bij de uitgang van de pitstraat kreeg hij wel twee waarschuwingen, omdat Red Bull niet goed genoeg gecommuniceerd had wat de situatie was. Veel coureurs en teams waren echter verrast over de uitspraak van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Upgrades F1-teams in Japan: Red Bull zonder upgrades, Ferrari en Mercedes wel

Klachten coureurs en teams

AMuS kon donderdag melden dat de teams het niet eens waren met de manier waarop de FIA de straffen uitdeelde en zij kregen het gevoel dat er een dubbele standaard gehanteerd wordt. Ook coureurs als Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton vonden dat Verstappen wel drie plaatsen gridstraf had mogen krijgen. Dit omdat Leclerc en Pierre Gasly voor hetzelfde vergrijp eerder dit seizoen ook drie plaatsen gridstraf kregen.

FIA reageert

Tijdens de uitzending van de tweede vrije training in Japan van Sky Sports F1 liet commentator David Croft weten dat een steward van de FIA heeft toegegeven dat zij in de fout zijn gegaan tijdens de zaterdag in Singapore. "Een van de stewards van de GP van Singapore gaf in een vergadering met teammanagers op Suzuka toe dat Verstappen op zijn minst een gridstraf had moeten krijgen voor het hinderen van Yuki, en mogelijk een tweede straf voor het incident in de pitstraat." Verstappen kreeg dus een waarschuwing, waardoor hij uiteindelijk vanaf P11 naar P5 kon rijden.