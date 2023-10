Vincent Bruins

Als het aan Max Verstappen ligt, dan zien we de drievoudig wereldkampioen binnenkort in de 24 Uur van Le Mans. Dat liet hij weten na de aankondiging dat een door Adrian Newey-ontworpen bolide aan de beruchte endurancerace zal meedoen.

Aston Martin zal vanaf 2025 meedoen aan het IMSA WeatherTech SportsCar Championship en het FIA World Endurance Championship (WEC) met de Valkyrie, zo werd vorige week aangekondigd. De hypercar werd ontwikkeld in een samenwerking tussen Aston Martin en Red Bull Advanced Technologies, en ontworpen door Adrian Newey en Miles Nurnberger, en wordt na verschillende prototypes officieel sinds november 2021 geproduceerd. Aston Martin zou vanaf 2021 al racen in het WEC en op Le Mans, maar omdat werd besloten dat op LMP2-gebaseerde LMDh-auto's ook in de Hypercar-klasse mee mochten doen, vond Aston Martin het financieel gezien het niet meer waard om het project voort te zetten en dus werd het voor meerdere jaren op pauze gezet. Nu zal de bolide met de 6,5-liter V12 dus toch terugkeren.

V12 gaat ongelooflijk zijn

"Nou, ik ga zeker Le Mans doen, maar het moet dan wel echt samenkomen," vertelde Verstappen tegenover de aanwezige media tijdens het weekend van de Qatar Grand Prix. "Ik wil niet zomaar even op komen dagen om het veld aan te vullen. Als ik mee ga doen, dan wil ik me uiteraard goed voorbereiden. Ik wil kunnen winnen. Natuurlijk heb je wel te maken met BoP." Dit staat voor Balance of Performance, een technische methode waarbij de auto's in de Hypercar-klasse van het WEC redelijk gelijk getrokken worden. "Dat is altijd wat lastig, maar ik wil op zijn minst competitief zijn. Dus ik zou me op de juiste manier moeten voorbereiden."

"Als het mogelijk is, misschien met de RB17," vervolgde de Nederlander. De RB17 is een hypercar die momenteel door Red Bull Advanced Technologies zelf wordt ontwikkeld. "Wie weet wat mogelijk is voor Le Mans. Maar ik vind het geweldig voor de sport dat [Aston Martin] het gaat doen met de Valkyrie. Het is een fantastische auto en de V12-krachtbron gaat ongelooflijk zijn. Dus ik ben er ontzettend blij mee dat ze het gaan doen. Ik ga zeker kijken, en misschien dat Fernando [Alonso] sowieso in die auto zal rijden." Verstappen is zelf ook eigenaar van een Valkyrie-straatauto.