Vincent Bruins

Donderdag 12 oktober 2023 09:32 - Laatste update: 10:34

Lance Stroll maakt een teleurstellend seizoen mee in de Formule 1. Dit zorgt ervoor dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. Nu wordt een Chinese autogigant gelinkt aan Aston Martin.

Waar Fernando Alonso vecht om een top drie-positie in het rijderskampioenschap dit jaar, probeert Stroll vast te houden aan de tiende plek in de tussenstand voor Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon. De Canadees ligt onder vuur, omdat hij zijn teamgenoot geen enkel Grand Prix-weekend meer lijkt bij te kunnen houden. Alonso heeft dan ook zeven podiums achter zijn naam staan. Bij Stroll staat de teller op nul. Daar komt nog bovenop dat hij nu wordt onderzocht door de FIA voor mogelijk meerdere gedragsovertredingen. Stroll zou performance coach Henry Howe een duw hebben gegeven na de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar afgelopen weekend. Ook doen geruchten de ronde dat Lawrence Stroll zijn aandeel in het Aston Martin Formule 1-team zou willen verkopen, omdat hij niet veel meer ziet in de racecarrière van zijn zoon.

Zhou in plaats van Stroll

Deze geruchten worden verder ondersteund door het verhaal over de aandelen van Aston Martin Lagonda. "In mei sloot Aston Martin een deal met Geely, waarbij werd afgesproken om niet meer dan 22% van de aandelen te kopen vóór augustus 2024, terwijl Yew Tree, het consortium van Lawrence Stroll, in dezelfde periode niet verder zou mogen gaan dan 25%," meldt F1-analist Joe Saward. "Na een deal van vorige week bezit Yew Tree echter 26,23%, omdat het kan zijn dat sommige aandelen in verschillende klasses zitten en dat de deal dit mogelijk maakt."

"Hoe dan ook, in augustus volgend jaar kunnen we verwachten dat Geely zal toeslaan," vervolgt Saward. "Als een partij meer dan 29,9% van het bedrijf bezit, moet het een verplicht een bod doen om de andere aandeelhouders uit te kopen tegen de hoogste prijs die in de afgelopen twaalf maanden voor een aandeel is betaald. Ik vermoed dat de Strolls na verloop van tijd de F1 zullen verlaten met zakken geld om zich beter te laten voelen en Geely zal dan binnenkomen en Zhou Guanyu inhuren."