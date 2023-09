Vincent Bruins

Dinsdag 19 september 2023 13:55 - Laatste update: 14:09

Nyck de Vries zal naar verluidt volgend jaar weer op de grid staan op wereldkampioenschapsniveau, maar dan in de endurance-racerij. Volgens de geruchten zal hij een contract tekenen voor Toyota, een topteam in het FIA World Endurance Championship.

De Vries begon 2023 als voltijds coureur voor Scuderia AlphaTauri. Zijn resultaten waren echter niet genoeg om het Formule 1-seizoen af te mogen maken. Na tien Grands Prix werd de Nederlander vervangen en sinds Hongarije is Daniel Ricciardo de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. Ricciardo brak echter op zijn beurt zijn middenhandsbeentje bij een crash tijdens de vrije trainingen voor de Dutch Grand Prix. Daarom zit Liam Lawson momenteel in de tweede bolide van het team uit Faenza.

Terugkeer bij Toyota

Volgens de bronnen van motorsport.com zal De Vries volgend jaar uitkomen in de Toyota met nummer 7 in het FIA World Endurance Championship. De Japanse gigant is momenteel het beste team in de Hypercar-klasse. De 28-jarige uit Uitwellingerga zou daar José María López vervangen om zo de teamgenoot van Mike Conway en Kamui Kobayashi te worden. De Vries was al de reserve- en testcoureur van Toyota van 2020 tot en met 2022. Hij zou vervolgens voor het door Toyota Gazoo Racing-gerunde team racen in 2023, maar kon dankzij een clausule onder het contract uitkomen om op die manier zijn handtekening te kunnen zetten bij AlphaTauri. De Vries wordt ook nog altijd gelinkt aan een zitje bij Maserati MSG Racing in het Formule E-wereldkampioenschap. Het is nog niet bekendgemaakt wie volgend seizoen voor het Monegaskische team uitkomen.

Ervaring in endurance-racerij

De Vries heeft al een boel ervaring met prototypes in de endurance-racerij. In 2019, hetzelfde seizoen waarin hij ook de FIA Formule 2-titel op zijn naam schreef, maakte hij zijn debuut in de LMP2-klasse van het FIA World Endurance Championship. Samen met Frits van Eerd en Giedo van der Garde won hij de 6 Uur van Fuji in de door Jumbo-gesponsorde Oreca van Racing Team Nederland. Ook heeft De Vries al vier keer meegedaan aan de 24 Uur van Le Mans. Zijn beste resultaat in de LMP2-klasse is de vierde positie in 2022, een indrukwekkende prestatie aangezien hij als vervangende coureur bij TDS Racing x Vaillante niet had deelgenomen aan de vrije trainingen. Daarnaast boekte hij nog twee overwinningen in de European Le Mans Series met G-Drive Racing. In zijn tijd als Toyota-reservecoureur heeft hij bij tests veel kilometers kunnen maken met de rappe GR010 Hybrid.