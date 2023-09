Remy Ramjiawan

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zal het team van AlphaTauri in Japan bekend maken dat Yuki Tsunoda ook in 2024 bij het zusterteam van Red Bull Racing zal rijden.

De Japanner begon het 2023-seizoen met veel zelfvertrouwen naast Nyck de Vries. Daar waar de Nederlander vooral aan het worstelen was met de AT04, wist Tsunoda hier en daar een puntje te pakken. Uiteindelijk werd De Vries vervangen door Daniel Ricciardo, maar de Australiër blesseerde zichzelf tijdens de tweede vrije training in Zandvoort. Liam Lawson is daarom de afgelopen drie races als invaller aan de slag gegaan en de Nieuw-Zeelander wist daarbij toch indruk te maken.

Rijdersduo in 2024

Het Duitse medium verwacht dat het Italiaanse team tijdens het raceweekend in Suzuka bekend zal maken dat Tsunoda dus ook volgend seizoen bij AlphaTauri te bewonderen is. Even werd er getwijfeld of de Japanner wel een toekomst zou hebben bij de renstal en dat had alles te maken met de recente invalbeurten van Lawson. AlphaTauri lijkt dus te kiezen voor continuïteit en de vraag is, of en waar Lawson volgend seizoen zal gaan racen. Ricciardo lijkt namelijk volgens AMuS ook te kunnen rekenen op een zitje bij AlphaTauri voor volgend seizoen, maar de aankondiging daarvan, wordt later dit seizoen verwacht.

Veranderingen

Naast het duo dat mag plaatsnemen achter het stuur, staan er nog meer veranderingen te wachten bij AlphaTauri. Zo zal de naam van het team volgend seizoen anders zijn. Daarvoor zou kledingmerk Hugo Boss op pole position staan, maar onlangs wist Blick te melden dat sportmerk Adidas ook interesse zou hebben. Franz Tost is daarnaast bezig met zijn laatste seizoen als teambaas, want de van Ferrari komende Laurent Mekies zal volgend jaar aan het roer staan van het team uit Faenza.