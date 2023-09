Remy Ramjiawan

Voor het zusterteam van Red Bull Racing staat er een naamsverandering te wachten in 2024. Onlangs kwamen de geruchten in het nieuws dat Hugo Boss op pole position zou staan om de nieuwe naam van het team te worden, maar volgens het Zwitserse Blick lijken er ook pijlen te wijzen naar sportmerk Adidas.

AlphaTauri gaat het in 2024 over een andere boeg gooien. Zo zal Laurent Mekies het Italiaanse team gaan leiden, maar over de coureurs van volgend jaar is nog maar weinig bekend. Liam Lawson heeft met zijn prestaties voor kopzorgen bij Red Bull gezorgd en het is nog maar de vraag wie er volgend seizoen voor het team zal gaan rijden. Daarnaast is het zusterteam van Red Bull voornemens om alle onderdelen die het mag kopen, gaat kopen van het topteam.

Naamsverandering

In 2006 nam Red Bull het team van Minardi over en doopte dit om tot Scuderia Toro Rosso. Dat werd in 2020 vervolgens AlphaTauri en voor volgend jaar wil het team een nieuwe titelpartner aan haar zijde hebben. Hugo Boss heeft zich achter de schermen gemeld bij het Italiaanse team, maar CEO Peter Bayer wijst naar een ander groot sportmerk. "Zij [Hugo Boss red.] zijn ook betrokken bij het nieuwe project. Maar de nieuwe naam is veel groter!" Blick vermoedt dat het om Adidas gaat.

Red Bull en AlphaTauri

Onder leiding van Bayer gaat het team ook de banden aanhalen met Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team heeft met de RB18 een kampioenschapsbolide weten af te leveren en de RB19 lijkt ook op weg te zijn naar goud. AlphaTauri produceerde vanaf 2022 zelf alle onderdelen, maar zal terugvallen op het Oostenrijkse team.