Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Canada

Redactie

Maandag 12 juni 2023 16:18

Na een weekendje rust in de Formule 1, komt het spektakel aan het einde van deze week in actie in Montreal. Het is namelijk tijd voor ronde negen van het wereldkampioenschap dat zich in Canada zal gaan afspelen. Vanwege het tijdsverschil zullen de sessies in Nederland pas in de avond te zien zijn en GPFans heeft het programma van de diverse zenders op een rijtje gezet.

Het kampioenschap wordt nog altijd geleid door Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander reist met een voorsprong van 53 punten op teamgenoot Sergio Pérez af naar Montreal. Het Oostenrijkse team staat bovenaan in het kampioenschap voor de teams. De renstal heeft inmiddels 287 punten verzameld en de nummer twee, Mercedes, staat met 152 punten op gepaste afstand.

Artikel gaat verder onder video

F1 TV Pro

Daar waar in Spanje ook de Formule 3 en de Formule 2 in actie kwamen, is het weekend in Canada alleen gereserveerd voor de Formule 1. De streamingdienst van de sport zelf, heeft het volgende programma.

Donderdag 15 juni 23:30 uur - 00:10 uur Weekend warm-up Vrijdag 16 juni 19:30 uur - 20:30 uur Eerste vrije training Vrijdag 16 juni 23:00 uur - 00:00 uur Tweede vrije training Zaterdag 17 juni 18:30 uur - 19:30 uur Derde vrije training Zaterdag 17 juni 21:30 uur - 21:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 17 juni 22:00 uur - 23:00 uur Kwalificatie Zaterdag 17 juni 23:00 uur - 23:30 uur Nabeschouwing kwalificatie Zondag 18 juni 19:00 uur - 19:55 uur Voorbeschouwing race Zondag 18 juni 20:00 uur - 22:00 uur Grand Prix van Canada Zondag 18 juni 22:00 uur - 22:40 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 16 juni 19:20 uur Eerste vrije training Vrijdag 16 juni 20:35 uur Studio Formule 1: Canada Shakedown Vrijdag 16 juni 22:50 uur Tweede vrije training Zaterdag 17 juni 18:20 uur Derde vrije training Zaterdag 17 juni 20:55 uur Kwalificatie (inclusief voor- en nabeschouwing) Zondag 18 juni 18:25 uur Grand Prix van Canada (inclusief voor- en nabeschouwing)

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse geven. Zo zal op vrijdag het Race Café te zien zijn en op zondag wordt er ook een voor- en nabeschouwing om de Grand Prix van Canada heen gebouwd.

vrijdag 16 juni 22:45 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 17 juni 23:30 uur Formule 1: GP van Canada Kwalificatie (samenvatting) Zondag 18 juni 19:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 18 juni 23:15 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Montreal nabespreken om 23:08 uur op NPO 1.