Remy Ramjiawan

Maandag 12 juni 2023 16:54

Mercedes-teambaas Toto Wolff had in de begindagen van Max Verstappen de kans om de Nederlander aan het Duitse team te verbinden en onthult bij ESPN dat hij nog altijd spijt heeft van de keuze om de Limburger te laten gaan. Tegelijkertijd is hij realistisch, want destijds had het team met Nico Rosberg en Lewis Hamilton twee prima coureurs achter het stuur van de Mercedessen zitten.

In 2015 maakte Verstappen zijn debuut in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull Racing, Toro Rosso (AlphaTauri). In de maanden die daaraan voorafgingen werd er toch flink geknokt om de handtekening van de Nederlander, want het talent zagen veel teams wel. Het doel van de Verstappens was om zo snel mogelijk de Formule 1 te bereiken en Red Bull Racing had met het zusterteam simpelweg de beste papieren in handen. De Nederlander had zijn keuze gemaakt en de rest is geschiedenis.

'Uren over de toekomst van Max gesproken'

Toch scheelde het uiteindelijk niet veel en had Verstappen zomaar onderdeel van de Zilverpijlen kunnen zijn. Wolff legt uit dat hij twee gesprekken met de Red Bull-coureur heeft gehad: "Ik sprak Jos en Huub Rothengatter [Jos Verstappen's manager tijdens zijn Formule 1-carrière] toen ze naar mijn kantoor in Brackley kwamen en dat moet zijn geweest toen Max aan het karten was of aan het einde van zijn kartdagen [in 2013 red.] vlak voor de Formule 3 [in 2014 red.]. En toen spraken we elkaar weer toen Max en Jos me bezochten in mijn huis in Wenen. We hebben een paar uur over zijn toekomst gepraat."

Rosberg & Hamilton

Tot een deal kwam het uiteindelijk niet en daar baalt Wolff van, hoewel hij ook geen plek bij Mercedes zag. "Heb ik spijt dat ik Max heb laten lopen? Zeker. Maar destijds was dat geen optie. We hadden twee coureurs waar ik heel blij mee was, Nico en Lewis. Toen Nico vertrok, was Valtteri [Bottas] de optie en Max was niet eens beschikbaar", zo legt hij uit.

Hamilton echte 'Mercedes-man'

Wolff erkent daarnaast ook dat de aanwezigheid van Hamilton er eigenlijk voor heeft gezorgd dat Verstappen nooit een realistische optie was. "Zou een combinatie van Max en Lewis hebben gefunctioneerd? Misschien niet. En Lewis is al sinds jaar en dag een Mercedes-man, dus die moeilijke vraag hoefde ik mezelf nooit te stellen voor de organisatie. Alles gebeurt met een reden", aldus de teambaas van Mercedes.