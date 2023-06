Lars Leeftink

Maandag 12 juni 2023 12:03 - Laatste update: 12:09

De Formule 1-coureurs moesten zichzelf afgelopen weekend vermaken vanwege het ontbreken van een raceweekend. Veel coureurs waren te vinden in Le Mans voor de 91ste editie van de 24 uur van Le Mans, maar Lando Norris was met andere dingen bezig. Norris hees zich afgelopen weekend in Red Bull-kleding en besloot zich te gaan vermaken op een Red Bull-jetski.

Zoals alom bekend zijn Norris en tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen al jaren goede vrienden van elkaar. Norris is al vaak gevraagd naar een mogelijke toekomst bij Red Bull naast Verstappen en gaf ook al aan dat hij in het verleden gesprekken heeft gevoerd met het team dat nu al twee jaar lang de Formule 1 aan het domineren is. Toch besloot Norris een contract tot eind 2025 bij McLaren te tekenen, waardoor hij voorlopig dus nog bij het Britse team zal blijven. Tenzij iemand bereid is het contract af te kopen voor de diensten van Norris.

Waterpret

Afgelopen weekend had Norris dus ruimte om zijn weekend zelf in te vullen. De Brit vermaakte zich afgelopen weekend uitstekend op het water. Op foto's op zijn Instagram-account is te zien hoe hij zich met vrienden uit aan het leven is. De fans van Norris focuste zich echter vooral op het feit dat hij 'kleding' van Red Bull aan heeft op de foto's en ook op een jetski rijdt waar het logo van Red Bull groot op terug te vinden is. Zowel de boot als de jetski die op de foto's te zien zijn, zouden zijn geleend van Verstappen. Op de Jetski is Verstappen namelijk in het verleden, vooral in Monaco, ook al vaak gezien.