Lars Leeftink

Zaterdag 10 juni 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag deelde Jack Plooij wat details over de contractverlenging van Lewis Hamilton, ging Red Bull-ontwerper Adrian Newey in op het kopieergedrag van de concurrentie, was Richard Bradley van mening dat Max Verstappen nog wel bij Ferrari terecht gaat komen, begon de 24 uur van Le Mans op chaotische wijze en liet Red Bull-teambaas Christian Horner weten dat hij Aston Martin vooral in de gaten blijft houden. Dit is de GPFans Recap van 10 juni.

Jack Plooij claimt dat Mercedes spoedig met witte rook Hamilton komt: "Silverstone!"

Er is nog steeds veel onduidelijk omtrent de toekomst van Lewis Hamilton. Toch lijkt de zevenvoudig wereldkampioen wel van plan te zijn om zijn aflopende verbintenis bij Mercedes te verlengen. Jack Plooij weet te melden dat we over een maand witte rook kunnen gaan verwachten. Dan staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone op het programma, de thuisrace van Hamilton. Meer lezen? Klik hier!

Newey stoort zich niet aan kopieergedrag concurrentie: "Is een serieus compliment"

Het kopieergedrag van de andere teams, waaronder de veelbesproken vloer van de RB19 waar in Monaco foto's van werden gemaakt, wordt door Adrian Newey als een 'compliment' gezien. De succesvolle ontwerper van Red Bull Racing geeft tevens toe zelf ook naar andere F1-teams te kijken voor inspiratie. Meer lezen? Klik hier!

Verschuur begrijpt niks van vader Pérez: "Hij denkt dat zijn zoon nog wereldkampioen wordt"

Voor Sergio Pérez lijkt Max Verstappen, en daarmee zijn titeldroom, aan de horizon te verdwijnen na een paar mindere resultaten en het feit dat hij simpelweg een stuk langzamer is dan de Nederlander. De vader van de Mexicaan, Antonio Pérez, kan dat moeilijk verwerken. Frans Verschuur kan alleen maar lachen om het gedrag van Pérez senior en is het totaal niet eens met wat de Mexicaan te zeggen heeft. Meer lezen? Klik hier!

Complete chaos tijdens openingsuren 91ste editie 24 uur van Le Mans

Zondag is de 91ste editie van de 24 uur van Le Mans begonnen, en hoe. De openingsuren van de 24 uur van Le Mans zijn complete chaos geweest, vol met veranderende weersomstandigheden, incidenten en crashes. Het was een klein wonder als je als team heel door de eerste uren van de legendarische race was gekomen. Meer lezen? Klik hier!

Bradley ziet Verstappen wel naar Ferrari vertrekken: "Hij wil doen wat Schumacher deed"

Voormalig Le Mans-winnaar Richard Bradley hoopt dat Max Verstappen het pad van Michael Schumacher gaat volgen en ooit een keer gaat tekenen bij Ferrari. De Brit vindt dat de echte grootheden van de sport, ook kampioen moeten worden bij andere teams. De Italiaanse renstal zou een ideale uitdaging zijn voor de tweevoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

Schumacher kijkt naar Mercedes als uitdager Red Bull: "Meer potentie dan de RB19"

Ralf Schumacher, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, is van mening dat er niet veel teams zijn die in 2023 nog het gat met Red Bull Racing kunnen dichten. De RB19 van Max Verstappen domineert de Formule 1 tot nu toe, Toch wijst hij een team aan waarin 'meer potentie zit' dan Red Bull: Mercedes. Meer lezen? Klik hier!

Horner houdt maar één team in de gaten: "Ze hebben paar jongens van ons afgepakt"

Hoewel Mercedes tijdens het raceweekend in Spanje kwam bovendrijven dankzij een upgrade, is Christian Horner van mening dat Aston Martin nog altijd het grootste gevaar is voor Red Bull Racing. Mercedes heeft Aston Martin sinds afgelopen weekend in Spanje ingehaald, maar desondanks verwacht Horner nog steeds dat het team van Fernando Alonso de concurrent is die in de gaten gehouden moet worden. Meer lezen? Klik hier!