Brian Van Hinthum

Zaterdag 10 juni 2023 06:59

De toekomst van Lewis Hamilton blijft voorlopig niet helemaal duidelijk, al lijkt de zevenvoudig wereldkampioen wel van plan om zijn aflopende verbintenis bij Mercedes te verlengen. Jack Plooij denkt dat we over een maand witte rook kunnen gaan verwachten, als de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone op het programma staat.

Het aflopende contract van Hamilton, dat dus na 2023 op zijn eind loopt, blijft onderwerp van gesprek binnen en buiten de Formule 1-paddock. De Britse coureur is inmiddels 38 jaar oud, maar lijkt nog geen afscheid te willen nemen van zijn geliefde sport en is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht. Aan zijn pensioen denken, wil de 102-voudig Grand Prix-winnaar dus ook nog niet. In de eerste weken van het seizoen werd zijn naam regelmatig in verband gebracht met Ferrari, maar die geruchten wimpelde hij resoluut af.

Gesprek met Wolff

Inmiddels lijkt de kans dus het grootst dat hij zijn verbintenis met de Duitse formatie gaat verlengen en hij onthulde in Spanje dat er gesprekken met Toto Wolff op het programma stonden. "Ik heb nog niets getekend. Maar ik denk dat we morgen een afspraak hebben met Toto, dus hopelijk kunnen we iets regelen", zei de man die in Spanje als tweede eindigde tijdens dat Grand Prix-weekend. Wat er verder op de maandag besproken is, is voorlopig nog niet bekend.

Witte rook in Silverstone

Plooij, de man die doorgaans wel wat lijntjes binnen de paddock heeft, denkt echter te weten dat we komende maand meer gaan horen over het al dan niet verlengen van Hamilton. In het Race Café op Ziggo Sport vraagt presentator Rob Kamphues hem naar de situatie. "Silverstone!", klinkt het resoluut over de te verwachten witte rook. Ook claimt Plooij te weten wat de Brit gaat verdienen. "Net niet zo veel als Max. Dat wil hij wel graag, hij wil ook vijftig miljoen, maar dat gaat hij niet krijgen. Wel dicht in de buurt hoor, richting de 45." Ten slotte gaat hij in op de lengte van de verbintenis. "Twee jaar, denk ik. Ik denk tot die nieuwe auto komt in 2026."