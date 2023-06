Lars Leeftink

Zaterdag 10 juni 2023 19:10

Ralf Schumacher, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, is van mening dat er niet veel teams zijn die in 2023 nog het gat met Red Bull Racing kunnen dichten. Toch wijst hij een team aan waarin 'meer potentie zit' dan Red Bull: Mercedes.

Voor Red Bull Racing had 2023 amper beter kunnen beginnen. Alle zeven races zijn tot nu toe gewonnen door een coureur van Red Bull, waarvan vijf door Max Verstappen. Beide coureurs van Red Bull staan op P1 en P2 in het kampioenschap, met een grote voorsprong op de derde plaats van Fernando Alonso. Mercedes heeft al meer dan 130 punten achterstand bij de constructeurs, maar kreeg wel complimenten voor de recente upgrade die het heeft doorgevoerd. Het team werd, met deze upgrade, tweede en derde in Barcelona en was samen met Red Bull het snelst op de baan in Spanje.

Schumacher over Red Bull

In zijn column voor de Duitse versie van Sky Sports erkent Schumacher dat Red Bull tot nu toe met Verstappen de Formule 1 aan het domineren is. "Er zullen echter ook momenten zijn waarop niet alles zo soepel verloopt, zelfs Red Bull kan fouten maken en de andere teams zullen dichter bij elkaar komen naarmate het seizoen vordert. We hebben het ook over de factor Max Verstappen. Sergio Perez heeft dezelfde auto en hij heeft het niet goed gedaan. Red Bull en Verstappen doen het geweldig."

Mercedes

Volgens Schumacher kan alleen Mercedes nog aanspraak maken op het uitdagen van Red Bull. "Mercedes heeft de beste kans om Verstappen hier en daar te dwarsbomen naarmate het seizoen vordert. De nieuwe auto is nu erg nieuw, dus er zal wat potentieel zijn. De vraag zal zijn hoeveel geld Mercedes nog kan uitgeven aan verdere ontwikkeling. Ik denk dat er nog meer potentieel in zit dan bij Red Bull. Er zullen ook updates komen, maar ik kan me voorstellen dat we binnenkort weer echt spannende races aan de top zullen zien."