Lars Leeftink

Zaterdag 10 juni 2023 18:24 - Laatste update: 18:26

Volgend weekend staat de Formule 1 Grand Prix van Canada op het programma, een race die vorig jaar - na twee jaar afwezigheid wegens de coronacrisis - gewonnen werd door Max Verstappen. In Monaco en Spanje was er de dreiging van regen, maar hoe ziet het weerbeeld er in Montreal uit voor 16, 17 en 18 juni?

De Grand Prix van Canada gaat de achtste race van het seizoen zijn, daar waar het de bedoeling was dat het de negende race van 2023 was. De Grand Prix van Emilia-Romagna ging afgelopen maand echter niet door. In Canada beginnen de coureurs na een weekend rust aan een vol raceweekend, waarna er weer een week rust is. Daarna volgt er een double header. Drie races in vijf weken dus voor de coureurs, die beginnen aan een drukke periode.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Het tijdschema voor de Grand Prix van Canada

Weer Canada

Op alle drie de dagen is het weerbeeld voor nu hetzelfde. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er 20% of meer kans op regen. Zeker aan het begin van het weekend lijkt de kans op regen groot te zijn. De temperatuur komt net iets boven de 20 graden Celsius uit, met een mix van wolken en zon die ervoor zorgen dat de temperatuur aangenaam is. Vooral om de drie dagen heen waarop de coureurs in actie komen, op woensdag, donderdag en de maandag na de race, is de kans op regen echter aanzienlijk. De vraag is nu vooral hoe de regen zich gaat ontwikkelen richting het achtste raceweekend van het Formule 1-seizoen, maar zo slecht als in Monaco en Spanje zijn de voorspellingen voorlopig in ieder geval nog niet.