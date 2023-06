Jan Bolscher

Vrijdag 9 juni 2023 06:58

Dit weekend even geen Formule 1, maar volgende week staat er weer een bijzonder raceweekend op het programma. Op zondag 18 juni wordt namelijk de Grand Prix van Canada verreden.

Canada is bij zowel veel fans als bij de coureurs zelf een populaire bestemming. Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. De razendsnelle baan voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. De Grand Prix wordt verreden over 70 ronden. De laatste editie dateert uit 2022 en werd gewonnen door Max Verstappen.

Bosbranden Canada

De race leek dit jaar even op losse schroeven te staan. Canada wordt momenteel geteisterd door gigantische bosbranden. Dat is niet iets nieuws voor het Noord-Amerikaanse land op dit punt in het jaar, maar het vuur zou momenteel twaalf keer sneller om zich heen slaan dan normaal. De provincie Quebec en de aangrenzende gebieden hebben hierdoor momenteel hun handen vol aan het onder controle krijgen van de bosbranden. Aanzienlijk minder belangrijk: maar de Formule 1 bevestigde op donderdag dat het raceweekend door kan gaan, omdat de bosbranden zich op 800 kilometer van het circuit begeven. De luchtkwaliteit in Montreal zou daarnaast al aan het verbeteren zijn.

Tijdschema raceweekend Grand Prix van Canada

In principe wordt het raceweekend in Canada dus op vrijdag 16 juni om 19:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Om 23:00 uur volgt de tweede oefensessie van die dag. Zaterdag 17 juni begint om 18:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 22:00 uur tijd is voor het bepalen van de startopstelling middels de kwalificatie. De Grand Prix van Canada wordt op zondag 18 juni verreden om 20:00 uur. Deze ongebruikelijke tijdstippen zijn het gevolg van het tijdsverschil met Montreal, waar het zes uur vroeger is dan in Nederland.

Overzicht tijdschema Grand Prix van Canada

Vrijdag 16 juni

VT1: 19:30 uur

VT2: 23:00 uur

Zaterdag 17 juni

VT3: 18:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 18 juni

Race: 20:00 uur