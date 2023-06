Remy Ramjiawan

Als het aan voormalig Le Mans-winnaar Richard Bradley ligt, dan gaat Max Verstappen het pad van Michael Schumacher volgen en tekent de Nederlander binnen afzienbare tijd een contract bij Ferrari. De Brit vindt dat de echte grootheden van de sport, ook kampioen moeten worden bij andere teams.

Verstappen zit voorlopig in een zetel bij Red Bull Racing. De Limburger zit al vanaf 2016 bij de brigade uit Milton Keynes. Vooral in die periode tot aan 2021 was een overwinning absoluut geen zekerheidje en samen met Red Bull heeft de Nederlander voor een kampioenschapswinnende auto gezorgd. Hoewel een overstap naar een ander team voorlopig wordt uitgesloten, kan het zomaar zo zijn dat de Nederlander wellicht aan het einde van 2028 een overstap naar de concurrentie overweegt, om daar het kunstje te herhalen.

'Ik zal doen wat Schumacher deed'

In de On Track GP-podcast legt Bradley het uit. "Ik denk dat Max over een paar jaar bij Ferrari eindigt", zo luidt de gedachte van de Brit. "Het zou me niet verbazen, denk ik, vooral als hij titels blijft winnen en hij zelfgenoegzaam begint te worden, en mensen gaan zeggen 'oh, is hij de grootste aller tijden?' Max is het soort jongen dat zegt 'oké, ik zal doen wat Schumacher deed: Ik haal Ferrari uit de positie waarin ze niet kunnen winnen en maak ze wereldkampioen", zo verwacht de Brit.

Fabrikanten helpen met kampioenschap

Volgens Bradley is er geen twijfel aan het talent van de tweevoudig kampioen, maar moet hij doen wat de 'echte groten definieert'. "En als ik dat zeg, dan kijken we naar [Michael] Schumacher, we kijken naar [Ayrton] Senna, [Lewis] Hamilton, en het enige dat al deze jongens kenmerkt, is dat ze in staat waren om te winnen in een ondermaatse auto. Daarnaast konden ze fabrikanten die niet in een positie waren om te winnen, terugbrengen naar de staat waarin ze dat wel weer konden", zo vergelijkt hij de kampioenen.

'Max is een trots persoon'

Voorlopig zit Verstappen nog helemaal in zijn ritme bij Red Bull. "Hoewel Max precies doet wat hij moet doen in een heel, heel goed team en auto, denk ik dat hij zichzelf zal willen bewijzen, want Max is, dat is geen geheim, op zijn zachtst gezegd een heel trots persoon. En hij zal willen laten zien dat hij één van de allergrootsten is. En ik zie hem de komende jaren Ferrari terugbrengen naar de glorie die ze hadden met Schumacher", aldus Bradley die verwacht dat dit wellicht al in 2026 zou kunnen gebeuren.