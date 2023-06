Brian Van Hinthum

Zaterdag 10 juni 2023 07:59

Sergio Pérez lijkt langzaam zijn titeldroom te kunnen vergeten na een paar mindere resultaten en het feit dat hij simpelweg een stuk langzamer is dan Max Verstappen. Iets wat moeilijk te verkroppen lijkt voor vader Antonio Pérez. Frans Verschuur kan alleen maar lachen om het gedrag van Pérez senior en snoert hem de mond.

Met een reeks lastige races lijkt Pérez voorlopig zijn titelaspiraties in de koelkast te kunnen zetten en ook vanuit kamp Red Bull lijkt men momenteel geen rekening meer te houden met een titelstrijd tussen Pérez en Verstappen. Christian Horner zei na de Grand Prix van Spanje zelfs dat de Mexicaan nu tegen een dergelijke achterstand aankijkt dat hij beter niet meer op de titel kan focussen en dat het verstandiger is om weer gewoon zonder druk in zijn hoofd te gaan rijden zoals de eerste races van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Streep onder de strijd

Helmut Marko liet ook een aantal dergelijke opmerkingen vallen. "De zaken zijn voor Sergio niet zo goed gegaan sinds Monte Carlo. Hij moet zich meer concentreren op het racen, in plaats van op de titel. Ik hoop dat hij zichzelf weet te herstellen. Pérez geloofde in zijn kampioenschapsdroom. Checo hoort de wekker nu echter heel hard gaan. Ik weet echter zeker dat hij zichzelf weer laat opstaan." Daarmee lijkt de Red Bull-leiding een streep onder de kampioenschapsstrijd van dit jaar te zetten, iets waar papa Pérez nog altijd anders over loopt te denken.

Verschuur haalt uit

Verschuur kan er met zijn hoofd niet bij wat de Mexicaan af en toe allemaal vertelt over zijn zoon en hij steekt zijn mening in het Ziggo Sport Race Café dan ook niet onder stoelen of banken. "De vader van Checo, dat is natuurlijk ook een heel negatief verhaal hé. Die man denkt dat zijn zoon nog wereldkampioen wordt." Jack Plooij stip aan dat Pérez natuurlijk in zijn droom moet blijven geloven. "Jawel, maar niet een papa die gaat zeggen dat hij wereldkampioen wordt en tegen iedereen zegt dat hij beter is dan Max. Schei uit man, waar komt die man vandaan?", besluit hij.