Marko gaat in op ontslaggeruchten Pérez, Ricciardo aan de slag als commentator | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 juni 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De wereld in de Formule 1 staat natuurlijk geen seconde stil en elke dag valt er wel nieuws vanuit de hoogste klasse van autosport te melden. Ook op de vrijdag na de race in Spanje komen er een aantal bijzondere nieuwtjes door, zoals Daniel Ricciardo die aan de slag gaat als commentator voor ESPN. Helmut Marko gaf overigens een duidelijk beeld over de situatie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. Zijn stoeltje lijkt voorlopig helemaal veilig.

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo tekent F1-contract voor drie Grands Prix als commentator ESPN

Daniel Ricciardo heeft een Formule 1-deal getekend voor drie races in 2023 bij ESPN, zo meldt het televisienetwerk. De reservecoureur van Red Bull Racing zal de Grands Prix van Canada, Austin en Las Vegas voor zijn rekening nemen als commentator. Dit doet hij - in een alternatieve uitzending - samen met commedian Will Arnett. Meer lezen? Klik hier!

Helmut Marko maakt korte metten met geruchten over vroegtijdig vertrek Pérez

Sergio Pérez beleeft de afgelopen weken niet zijn beste periode van het seizoen en met een aantal fouten in Monaco en Barcelona begint de kritiek op de Mexicaan weer op te komen, waar sommige fans en kenners zich zelfs afvragen of hij op deze manier het einde van het jaar wel haalt. Helmut Marko reageert nu op dat laatste vraagstuk. "Het is allemaal onzin", begint hij met duidelijke taal. "Sergio's plek is nooit in gevaar geweest en zal nooit in gevaar komen." Meer lezen? Klik hier!

Vervelend nieuws voor Sainz: zevenjarige relatie met vriendin komt ten einde

Carlos Sainz beleeft met Ferrari natuurlijk niet het meest gelukkige seizoen in de Formule 1 en ook buiten de baan gaat het niet helemaal zoals de Spanjaard gehoopt had. Isabel Hernaez, zijn voormalig vriendin, bevestigt nu wat Sainz eerder al liet doorschemeren: het tweetal is namelijk uit elkaar gegaan. In gesprek met het Spaanse Hola Magazine gaat het model in op de breuk met de Spaanse coureur. Meer lezen? Klik hier!

Lammers weet niks van roulatiesysteem Zandvoort en Spa: "Compleet gebakken lucht"

De afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Grand Prix van Zandvoort mogelijk in een roulatiesysteem met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps terecht kan komen. Jan Lammers maakt nu een einde aan die speculatie en neemt de rondzingende geruchten uit de lucht. Meer lezen? Klik hier!

Horner haalt update Mercedes onderuit: 'Net zo ver achter als in Bahrein'

Mercedes scoorde tijdens de Grand Prix van Spanje een dubbel podium, nadat het in Monaco een grote update had geïntroduceerd. Na afloop was Lewis Hamilton erg enthousiast en richtte hij zijn pijlen alweer op een nieuwe strijd met Max Verstappen, maar Christian Horner tempert de euforie. Volgens hem is Mercedes geen stap dichterbij gekomen. Meer lezen? Klik hier!