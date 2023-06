Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 juni 2023 18:29

De afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Grand Prix van Zandvoort mogelijk in een roulatiesysteem met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps terecht kan komen. Jan Lammers maakt nu een einde aan die speculatie en neemt de rondzingende geruchten uit de lucht.

De Grand Prix van Nederland op het Circuit van Zandvoort beschikt momenteel nog op een contract tot en met 2025 en dus lijkt de populaire race in de duinen van het stranddorpje voorlopig in ieder geval nog veilig te zitten. Des te opvallender is het dan ook dat de naam van de Dutch Grand Prix afgelopen week ineens in de media in verband werd gebracht met een roulatiesysteem met de Belgische race in de Ardennen vanaf 2024. Zij zijn namelijk op de achtergrond druk bezig om een contractverlenging te bespreken.

Wisselen met België

De Belgische krant Le Soir wist te melden dat de nieuwe overeenkomst voor België indirect slecht nieuws betekent voor de Nederlandse fans. Om het financieel aantrekkelijk te houden zou het plan zijn om de Grand Prix het ene jaar in België te verrijden en het jaar erna in Nederland. Die afwisseling dempt de kosten van het organiseren van de race. De Nederlandse organisatie heeft zoals gezegd nog een contract tot en met 2025, dus de exacte invulling van de deal met België is nog niet duidelijk.

Gebakken lucht

Tijdens De Nationale Autoshow-podcast van BNR wordt Lammers gevraagd naar de verschenen berichten over een mogelijk roulatiesysteem tussen Nederland en België en de reactie van de sportief directeur is luid en duidelijk. "Dat is compleet gebakken lucht." Hij gaat overigens ook nog even in op het verlies van Jumbo als hoofdsponsor van de race. "We gaan ze missen. We zijn ze enorm dankbaar, omdat ze één van de eerste waren die ook andere partijen getriggerd hebben." Ondertussen wordt er gezocht naar een vervanger. "Het is goed nieuws voor de mensen die graag wilden meedoen, maar niet meer konden."