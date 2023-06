Jeen Grievink

Vrijdag 9 juni 2023 09:36

Mercedes scoorde tijdens de Grand Prix van Spanje een dubbel podium, nadat het in Monaco een grote update had geïntroduceerd. Na afloop was Lewis Hamilton erg enthousiast en richtte hij zijn pijlen alweer op een nieuwe strijd met Max Verstappen, maar Christian Horner tempert de euforie. Volgens hem is Mercedes geen stap dichterbij gekomen.

Mercedes was in een soort van feeststemming na het behaalde resultaat in Spanje. George Russell vocht zich van achteruit terug tot het podium en Hamilton wist zelfs de tweede plek achter Verstappen te behalen. Het zou allemaal het resultaat zijn van de geïntroduceerde updates, die in Monaco voor het eerst het levenslicht zagen. Na afloop van de race in Spanje, schoof Hamilton aan bij de persconferentie en was hij enthousiast over de ontwikkeling van zijn team. Hij sprak tevens de hoop uit nog dit jaar te kunnen vechten met Verstappen om de overwinningen. Horner snapt al die euforie niet zo en zet Hamilton weer met beide benen op de grond.

Artikel gaat verder onder video

Horner tempert euforie Mercedes en Hamilton

Het feit dat Mercedes via haar twee coureurs wist af te rekenen met Ferrari en Aston Martin, is natuurlijk een opsteker, maar het gat richting Verstappen is absoluut niet kleiner geworden, zo concludeert Horner. Volgens de Britse teambaas is het zelfs een beetje zorgelijk. Mercedes introduceerde namelijk een groot updatepakket en die moet haast wel een groot deel van het ontwikkelingsbudget hebben opgesnoept. Als het resultaat dan nog steeds is dat je ruim twintig seconden achter Verstappen finisht, dan vraagt Horner zich af of de update wel écht gewerkt heeft.

Gat Hamilton richting Verstappen "gelijk aan hoe het was in Bahrein"

"Ze moeten daar (aan die update, red.) een aanzienlijk deel van hun ontwikkelingsbudget aan hebben besteed", zo wordt Horner geciteerd door het Britse Express. "En als we dan kijken naar het gat (richting Verstappen, red.) aan het einde van de race, dan lijkt het gelijk aan hoe het was in Bahrein." Volgens de Red Bull-teambaas is er dus nauwelijks iets veranderd. "Het enige wat er gebeurt, is dat de rangorde achter ons van race tot race varieert. Het was Fernando (Alonso in Monaco, red.), Mercedes (in Spanje, red.) en het is interessant hoe dit zich de komende paar races ontwikkelt."