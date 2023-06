Jeen Grievink

Daniel Ricciardo heeft een Formule 1-deal getekend voor drie races in 2023 bij ESPN, zo meldt het televisienetwerk. De reservecoureur van Red Bull Racing zal de Grands Prix van Canada, Austin en Las Vegas voor zijn rekening nemen als commentator. Dit doet hij - in een alternatieve uitzending - samen met commedian Will Arnett.

Ricciardo heeft een andere Formule 1-deal getekend dan je misschien zou verwachten. De man uit Perth gaat namelijk de Formule 1-uitzendingen van ESPN voor zijn rekening nemen. Het wordt een alternatieve, luchtige uitzending, die plaatsvindt naast de reguliere F1-uitzending van ESPN. De debuutaflevering van The Grandstand with Daniel Ricciardo and Will Arnett zal uitgezonden worden gedurende de Grand Prix van Canada op zondag 18 juni en is te zien op ESPN2. Daarna volgen nog twee uitzendingen, tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten en de Grand Prix van Las Vegas. Ricciardo zelf heeft er in in, zo laat hij weten.

Ricciardo hoopt fans dichter bij de F1 te brengen

Ricciardo en Arnett gaan proberen op een luchtige en vermakelijke manier verslag te doen van de Formule 1-races. "Het wordt een giller! Zoals je misschien verwacht, gaan Will en ik wat plezier maken in de show, maar we hopen dat het voelt alsof je met vrienden naar de Formule 1 zit te kijken", zo laat Ricciardo optekenen op de website van ESPN. "We zullen geweldige gasten hebben, er wordt veel gelachen en met een beetje geluk brengen we de fans weer een stap dichter bij de sport waar ik zo van hou. Doe je gordel om in Amerika!"

Arnett kijkt uit naar samenwerking met Ricciardo

Ook Arnett kijkt uit naar de uitzendingen en de samenwerking met Ricciardo. "Hoe meer ik over de Formule 1 leer, hoe meer ik erdoor geïntrigeerd ben. De kans om met Mika (Hakkïnen) aan mijn podcast te werken, was fantastisch en ik kijk er echt naar uit om deze show te doen met Daniel. We gaan plezier hebben, en de kijkers ook."