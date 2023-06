Redactie

Vrijdag 9 juni 2023 15:46

Carlos Sainz beleeft met Ferrari natuurlijk niet het meest gelukkige seizoen in de Formule 1 en ook buiten de baan gaat het niet helemaal zoals de Spanjaard gehoopt had. Isabel Hernaez, zijn voormalig vriendin, bevestigt nu wat Sainz eerder al liet doorschemeren: het tweetal is namelijk uit elkaar gegaan.

Sainz en Ferrari beleven voorlopig niet het seizoen waarop men gehoopt had vooraf. In 2022 wist de Scuderia nog uitstekend mee te komen met Red Bull Racing, maar in 2023 lijkt er na het vertrek van Mattia Binotto voorlopig weinig over van de Italiaanse snelheid. Het lijkt erop dat men een soort van tussenjaar heeft en inmiddels zijn Aston Martin en Mercedes het team voorbij gestreefd in de pikorde, daar waar Red Bull natuurlijk al langer sterker bleek dan de Maranello-formatie.

Artikel gaat verder onder video

Sainz liet het al vallen

Hoewel Sainz lijkt te kunnen doen wat hij kan, is het voorlopig natuurlijk een frustrerend seizoen voor de geboren Madrileen. Niet alleen op de baan gaat alles echter niet zoals hij gewenst heeft. De Ferrari-coureur leek in Spanje al tussen neus en lippen door vallen dat hij en Hernaez niet meer bij elkaar zijn. "Wanneer ik thuis ben, vind ik het fijn om tijd met mijn familie door te brengen. Met mijn hond en met mijn vriendin als ik die één zou hebben." Daarmee leek er een eind te komen aan de zeven jaar durende relatie.

Reden voor de breuk

Het 28-jarige model bevestigt tegenover Hola Magazine nu dat het definitief voorbij is tussen haar en de Spaanse coureur. "Ik zal de goede dingen bij me dragen voor altijd. Ik wens hem verder al het geluk in de wereld toe." Over de reden van de breuk is er verder weinig naar buiten gekomen vanuit het voormalige liefdeskoppel. Wilde geruchten doen de ronde over dat er sprake is van overspel binnen de relatie, maar daar is verder niks over bevestigd.