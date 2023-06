Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 juni 2023 14:35

Sergio Pérez beleeft de afgelopen weken niet zijn beste periode van het seizoen en met een aantal fouten in Monaco en Barcelona begint de kritiek op de Mexicaan weer op te komen, waar sommige fans en kenners zich zelfs afvragen of hij op deze manier het einde van het jaar wel haalt. Helmut Marko reageert nu op dat laatste vraagstuk.

Het zijn niet de beste weken voor de Mexicaan geweest in de Formule 1. Pérez riep in de eerste weken van het seizoen regelmatig dat hij mee gaat doen om de wereldtitel en het gevecht aan wil gaan met Max Verstappen, maar de laatste weken is er wat zand in de motor gekomen bij de Red Bull-coureur en grossiert hij in de fouten. In Monaco beleefde hij een weekend om zeer snel te vergeten en ook in Barcelona bewees hij zichzelf geen al te beste dienst op de zaterdag. Uiteindelijk wist hij op zondag nog richting de vierde stek te rijden, maar een vlekkeloos weekend was het dus allerminst.

Vroegtijdig vertrek?

Met name het verschil in snelheid tussen Verstappen en Pérez in Barcelona lijkt een doorn in het oog van de man uit Guadalajara en sommige fans analisten, zoals voormalig McLaren-engineer Mark Priestley, vragen zich af of Pérez op deze manier het einde van het seizoen kan halen. "Ik weet niet of hij zijn zelfvertrouwen in de afgelopen weken verloren heeft. Er werd zelfs gesproken over het kampioenschap twee races geleden. Nu vragen mensen zich af of hij wel in die auto hoort te zitten. Gaat hij het einde van het seizoen halen?"

Marko reageert

Marko reageert nu tegenover F1 Insider voor het eerst over de toekomst van Pérez. "Het is allemaal onzin", begint hij met duidelijke taal. "Sergio's plek is nooit in gevaar geweest en zal nooit in gevaar komen. Hij is een belangrijk element in de doelen die we dit jaar gesteld hebben. We willen als eerste en tweede eindigen in het coureurskampioenschap en zo vroeg mogelijk het constructeurskampioenschap winnen. Na zijn zwakke optredens in Miami en Monaco heb ik hem gezegd dat hij zich op zijn werk moet concentreren. In een team met Max heb je natuurlijk een tegenstander die heel lastig te verslaan is", besluit de Oostenrijker.