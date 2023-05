Verstappen over plannen na 2028, Ferrari wil dit jaar nog races winnen | GPFans Recap

Jordy Stuivenberg

Woensdag 31 mei 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De week tussen de Grand Prix van Monaco en de GP van Spanje staat in het teken van terug- en vooruitblikken. Zo kijkt Ferrari naar de langere termijn en heeft teambaas Frédéric Vasseur geclaimd dat het mogelijk moet zijn in 2023 meerdere races te winnen. Nyck de Vries kijkt tevreden terug op zijn weekend in Monaco en hoopt in Barcelona goed voor de dag te komen en Max Verstappen geeft een inkijkje in zijn agenda na 2028. Dat en meer lees je in de GPFans recap van woensdag 31 mei.

Ferrari verandert concept niet middenin seizoen: "Auto van 2024 staat toch al in windtunnel"

Frédéric Vasseur heeft bevestigd dat Ferrari niet middenin het seizoen het concept van de SF-23 zal veranderen. De teambaas is ervan overtuigd dat ze de huidige auto nog steeds kunnen verbeteren en dat de teleurstellende resultaten niks te maken hebben met het concept van de rode bolide. Ferrari heeft in 2023 tot nu toe nog maar één podium behaald met Charles Leclerc in Azerbeidzjan.

Verstappen schijnt meer licht op toekomstplannen: "Dit is wat ik ook nog wil ervaren"

Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. De vraag is of hij daarna nog doorgaat in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen is namelijk ook in andere takken van de autosport geïnteresseerd. De Nederlander heeft nu meer verteld over zijn toekomstplannen. Verstappen legt uit dat hij graag aan andere wedstrijden, zoals de 24 uur van Le Mans, zou willen meedoen, wanneer hij nog wat jonger en dus nog competitief is, maar dat het aan de andere kant moeilijk zal zijn om de Formule 1 te verlaten, als Red Bull dan nog steeds vooraan het veld zit.

Vettel vindt nieuw sportief avontuur na vertrek uit Formule 1

Sebastian Vettel gaat een nieuw avontuur aan en verruilt het asfalt van het circuit voor het ruime sop. De Duitser investeert in het SailGP-team van Duitsland en zou zich actief gaan bemoeien met het aansturen van het team. SailGP is een internationale zeilcompetitie, waarin gevaren wordt met de zeer snelle F50-catamarans. Die kosten per stuk zo'n 3,75 miljoen euro. Zowel qua snelheid als kosten zou je het dus kunnen omschrijven als de Formule 1 van de zeilwereld. Duitsland had nog geen eigen team, maar mede dankzij Vettel gaan onze oosterburen nu ook van start in het vierde seizoen.

Vasseur verwacht overwinningen van Ferrari: ijdele hoop of realistisch?

Ferrari-teambaas Fred Vasseur ziet zijn team nog steeds een of meerdere races winnen in 2023. De kritiek op Ferrari is ook dit jaar niet mals, nadat het andermaal niet lukt serieus mee te strijden om de wereldtitel en ook in tactisch opzicht de gebruikelijke fouten gemaakt worden. Vasseur ziet het minder somber in en verwacht Charles Leclerc en Carlos Sainz dit jaar nog wel op de hoogste trede van het podium. "We kunnen dit jaar zeker een paar races winnen", benadrukt de Fransman in een gesprek met de Italiaanse pers.

Dit is het persconferentieschema voor de coureurs in Spanje

Komend weekend staat de 53e Grand Prix van Spanje op het programma, een week na de race in Monaco. Op donderdag begint het weekend al met de persconferenties. De fans van Max Verstappen hoeven morgen weinig geduld te hebben, want hij schuift al om 14.30u aan voor de eerste persconferentie. Hij krijgt onder andere gezelschap van Esteban Ocon, die hem in Monaco nog vergezelde op het podium. Verder staan George Russell, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg ingeroosterd op hetzelfde moment als de leider in het wereldkampioenschap.

De Vries vol hoop naar Barcelona: "Kwalificatie Monaco mijn beste dit jaar"

Nyck de Vries reed een sterke race in Monaco, kreeg complimenten van Dr. Helmut Marko en mag zondag weer aan de bak in Barcelona. De Nederlander heeft veel vertrouwen getankt in de straten van Monte Carlo en hoopt daar in Barcelona de vruchten van te plukken. De Vries startte en finishte in Monaco als twaalfde. Hij had stiekem op meer gehoopt, maar heeft juist daarom zin om in Barcelona aan de slag te gaan. "Ik ben blij dat we meteen weer gaan racen, want we kunnen zeker positieve punten meenemen uit Monaco, ook al voldeed het resultaat niet aan de verwachtingen. Ik had een goed weekend zonder fouten. Ik reed mijn beste kwalificatie van het jaar en qua prestaties was het gat met de top 10 kleiner dan eerder dit seizoen."