Vincent Bruins

Woensdag 31 mei 2023 06:54

Frédéric Vasseur heeft bevestigd dat Ferrari niet middenin het seizoen het concept van de SF-23 zal veranderen. De teambaas is ervan overtuigd dat ze de huidige auto nog steeds kunnen verbeteren en dat de teleurstellende resultaten niks te maken hebben met het concept van de rode bolide. Ferrari heeft in 2023 tot nu toe nog maar één podium behaald met Charles Leclerc in Azerbeidzjan.

Ferrari doet het tegenovergestelde van Mercedes. De Duitse renstal introduceerde namelijk afgelopen weekend nog, tijdens de Grand Prix van Monaco, een compleet anders uitziende W14-bolide. Het team van Lewis Hamilton en George Russell heeft het zero-sidepodconcept in de prullenbak gedaan.

Auto van 2024 al in windtunnel

"Zolang ik ervan overtuigd ben dat we de huidige auto kunnen verbeteren, zou het een vergissing zijn om tijdens het seizoen volledig het doel te veranderen," vertelde Vasseur tijdens een media call, geciteerd door The Race. "Ten eerste zou het qua tijd niet kunnen, omdat als we vandaag besloten om een compleet nieuwe auto te introduceren tijdens dit seizoen, dan zal dat pas in oktober of iets dergelijks af zijn. Ik denk niet dat dat de beste oplossing is om te verbeteren, zelfs niet op de middellange termijn. Onze auto voor volgend jaar staat zelfs al in de windtunnel."

Teleurstellende resultaten liggen niet aan concept

De 55-jarige Fransman is ervan overtuigd dat de teleurstellende resultaten niet iets te maken hebben met het concept van de SF-23: "We moeten de consistentie vinden, maar dat heeft niks met het concept te maken. Het gaat erom dat je goed gebruikt wat je hebt, dat je goed met de banden omgaat en dat je een goede balans vindt in de auto. Tot nu toe zijn we daarin niet perfect geweest en de marge waarin alles goed werkt, is ontzettend klein, dus als je daar ook maar een beetje buiten zit, push je te hard en beschadig je alles [de banden]. Dat betekent echter niet dat je alles op de auto moet aanpassen, en je concept en filosofie moet veranderen," zo sloot Vasseur af.