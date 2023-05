Vincent Bruins

Charles Leclerc kreeg voor de Grand Prix van Monaco een gridstraf van drie plaatsen. Hij had Lando Norris in de tunnel opgehouden tijdens de kwalificatie. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat weten dat de Italiaanse renstal zal onderzoeken hoe ze in de toekomst beter kunnen communiceren.

De straf zette Leclerc terug van P3 naar P6 op de startgrid. De FIA erkende dat de Monegask weinig had kunnen doen om de veiligheid te garanderen, en liet ook weten dat Ferrari fout zat door Leclerc niet goed op de hoogte te houden van wat er achter hem gebeurde. Norris zei eerder al dat hij de boardradio had gehoord en dat Ferrari Leclerc alleen op de hoogte hield van de tijd van Max Verstappen. Hierdoor ontstond er dus een gevaarlijke situatie en was Leclerc niet op de hoogte van de komst van de McLaren-coureur achter hem.

Zesde achter Hamilton

Ondanks de regen in de slotfase van de Grand Prix van Monaco, maakte Leclerc niet veel mee in zijn thuisrace. Vanaf de zesde positie reed hij de hele race achter Lewis Hamilton, terwijl teamgenoot Carlos Sainz aan het vechten was om een podium met Esteban Ocon. Halverwege de race wisselde Leclerc van harde banden naar de mediums. Toen de hemelsluizen opengingen, bleef hij een rondje te lang buiten op slicks, maar eenmaal gewisseld naar de intermediates, kwam hij weer als zesde terug op de baan achter Hamilton en zo kwam hij ook over de finish.

Geen smoesjes

"Hij is al een aantal jaar in Monaco een beetje gefrustreerd en natuurlijk was dit ook moeilijk," legde Vasseur uit over de straf tegenover de aanwezige media. "Het was al vervelend om de pole position op een tiende te missen en de eerste startrij op twee honderdsten. En dan nog die straf erbovenop. Ik kan niks anders doen dan me namens het team te verontschuldigen en om te begrijpen hoe we het de volgende keer beter kunnen doen, om de communicatie tussen de pitmuur en Charles in dat soort omstandigheden te verbeteren. Ik denk dat het er ook aan lag dat het gebeurde in de tunnel, maar goed, we moeten niet smoesjes gaan verzinnen."