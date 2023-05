Vincent Bruins

Maandag 29 mei 2023 10:19

Fernando Alonso ving de Grand Prix van Monaco aan vanaf de tweede positie en zag ook als tweede de zwart-witgeblokte vlag, ondanks dat hij een minuut voordat de regen viel een pitstop maakte voor nieuwe slicks. De Spanjaard legde na afloop van de race op de straten van Monte Carlo uit waarom hij niet op intermediates naar buiten ging.

Met een tweede plaats in Monaco staat de teller van de Aston Martin-coureur momenteel op vijf podiums in zes Grands Prix. Alonso ligt slechts twaalf punten achter Sergio Pérez in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

99% droog

"Dat weet ik niet," antwoordde Alonso op de vraag of de extra pitstop voor mediums hem een kans op de overwinning heeft gekost. "Het was voor mij duidelijk dat de baan in de ronde waarin we stopten, compleet droog was op bochten 7 en 8 na. Dus hoe hadden de intermediates dan kunnen werken? Het was compleet droog, of in ieder geval 99% van de baan [was droog]. Dus ik ben gestopt voor droogweerbanden." Aston Martin had niet verwacht dat er zoveel regen zou vallen in de slotfase van de Grand Prix van Monaco.

OOK INTERESSANT: Piastri prijst zichzelf gelukkig dat hij achter Verstappen reed: "Dat kwam handig uit"

Verkeerde weersverwachting

"Toen we hadden gekeken naar onze weersverwachting, dachten we dat het een klein buitje zou zijn met ook nog eens weinig regen," legde de wereldkampioen van 2005 en 2006 verder uit. "Maar we hadden een groot gat achter ons. We konden droogweerbanden erop doen en, zo nodig, nog een keer stoppen voor intermediates. Misschien waren we extra veilig bezig, ik weet het niet. Maar in die anderhalve minuut die het kostte om weer bij bochten 5 tot en met 8 aan te komen, waren [de baanomstandigheden] compleet veranderd, dus toen ik uit de pitstraat kwam op slicks, was het ontzettend nat geworden. Maar goed, toen we stopten, was het nog compleet droog."