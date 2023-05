Vincent Bruins

Maandag 29 mei 2023 09:06

Oscar Piastri was net op een rondje gezet door raceleider Max Verstappen, toen het begon te regenen in de Grand Prix van Monaco. Volgens de McLaren-coureur kon het buitje niet beter getimed worden.

De jonge Australiër ving de race op de straten van Monte Carlo aan vanaf de elfde positie, maar wist in de slotfase in de top tien te komen, nadat Yuki Tsunoda hem niet achter zich kon laten vanwege remproblemen. Na een achtste plek in zijn thuisrace is het de tweede keer dit seizoen dat Piastri punten heeft gepakt.

Achter Max

Toen de regen na de vijftigste ronde begon te vallen, kon Piastri opgelucht ademhalen. Hij reed namelijk achter Verstappen: "Het was mijn eerste keer op slicks op een natte baan, in een Formule 1-auto, en om dan Max daar te hebben... Ik wist natuurlijk dat als het met iemand goed zou komen, dat hij dat waarschijnlijk zou zijn. Dus om Max voor me te hebben was eigenlijk best handig op die manier," zo legde de 22-jarige uit tegenover de aanwezige media. Hij kwam na ronde 54 binnen voor intermediates en kwam even voor McLaren-teamgenoot Lando Norris terecht, die een extra stop maakte, maar de Brit zou drie ronden later weer voorbij Piastri gaan.

Inhaalactie op Tsunoda

Vervolgens dichtte het McLaren-duo het gat naar Tsunoda. Norris haalde de AlphaTauri-coureur in Sainte-Dévote in en een ronde later deed Piastri exact hetzelfde. "Ik dacht echter wel dat ik de muur ging raken, toen mijn band rechtsvoor blokkeerde," vertelde de rookie verder. "Maar toen was de baan al wat aan het opdrogen, dus ik wist de grip te behouden. Ik ben heel blij dat die inhaalactie lukte en vanaf dat moment moest ik de auto gewoon uit de muur zien te houden. Een keertje was ik op de radio aan het praten en midden in mijn zin raakte ik bijna de muur. Dat gaat mij de volgende keer niet overkomen."