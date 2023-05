Vincent Bruins

Zondag 28 mei 2023 18:42

George Russell is als vijfde gefinisht in de Grand Prix van Monaco. Je zou zeggen dat dat een prima resultaat is, aangezien hij de race op het stratencircuit, waar het lastig inhalen is, aanving vanaf de achtste positie. Toch is de Mercedes-coureur niet helemaal tevreden.

Russell bleef tot ronde 54 buiten op de harde band en, in tegenstelling tot zijn directe concurrenten, hoefde maar één pit stop te maken om te wisselen naar de intermediates. Zo wist hij drie posities te winnen op jacht naar zijn derde top vijf-resultaat van het seizoen.

Regen kwam uit het niets

"Het was zo'n saaie race, totdat de hemelsluizen opengingen," vertelde Russell tegenover onder andere GPFans. "Het kwam uit het niets, want het lag voor ons niet echt in de lijn der verwachting. Ik ben boos op mezelf, omdat P3 bijna gegarandeerd was, nadat ik buiten was gebleven. Ik kwam naar buiten [op intermediates], ik zag een gele vlag, ik ging van mijn gas af en zodra ik het rempedaal aanraakte, blokkeerde ik mijn wiel en volgde ik Stroll de baan af [in Mirabeau]. Ik heb mijn lesje geleerd dat als je je niet concentreert, dat je dan dat soort fouten maakt. Als er geen gele vlag was geweest, dan was ik daar ook niet op gefocust en was ik niet van de baan gegaan. Dit heeft het team een comfortabele P3 gekost."

Verder na crash met Pérez

Russell kwam na zijn uitstapje terug de baan op in het pad van Sergio Pérez die vervolgens niks anders kon dan achterop de Mercedes rijden. "Dat heeft zeker de auto wat beschadigd. Ik wist niet zeker of ik überhaupt nog verder kon rijden, maar het probleem verminderde in de ronden die volgden. Ik voelde me zeer oncomfortabel in de auto, maar langzamer ging ik niet. Toen ik wist dat ik veilig voor Charles [Leclerc] zat, probeerde ik gewoon de finish te bereiken. Het is teleurstellend, wanneer je alles voor 98% goed doet, maar dat ene foutje was allesbepalend." Russell kreeg nog een tijdstraf van vijf seconden voor het onveilig terugkomen op de baan, maar dat veranderde zijn finishpositie niet. Hij werd vijfde achter Max Verstappen, Fernando Alonso, Esteban Ocon en teamgenoot Lewis Hamilton.