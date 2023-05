Vincent Bruins

Carlos Sainz is als achtste over de streep gekomen in de Grand Prix van Monaco en dat was absoluut niet het resultaat waar hij op had gehoopt. De Ferrari-coureur was het oneens met zijn team over de beslissing om meteen na Esteban Ocon een pit stop te maken.

Sainz legde uit dat hij nog langer door had kunnen gaan met snelle rondetijden en met een late pit stop zou hij dan voorbij de Alpine zijn gekomen. Uiteindelijk zou hij onderuit gaan in de natte baanomstandigheden en viel terug van de vierde naar de achtste positie.

"Nee, vandaag ging het niet goed," vertelde Sainz tegenover onder andere GPFans. "We waren de hele race Ocon aan het opjagen en we zaten vlak achter hem. Het leek erop dat hij een langzame pit stop had en ik ging supersnel in de ronde voor mijn stop. Door een ronde later te stoppen, hoopten we hem voorbij te gaan. Met de snelheid die ik liet zijn, hadden we misschien wat geduldiger moeten zijn, maar het is zoals het is."

"Monaco is vaak een loterij en vandaag was dat geen uitzondering," vervolgde de Spanjaard. "En ik bleek aan het kortste eind te hebben getrokken. We moeten nog een keer die eerste pit stop gaan onderzoeken, want ik was voor mijn stop nog steeds ontzettend snel. Ik kon nog goede rondetijden rijden op die band. Dat is wel frustrerend, maar dat had ik niet zo over de boardradio moeten uiten. Zoals ik al zei, het is een loterij. Een ronde te vroeg of een ronde te laat stoppen, kan het verschil maken."