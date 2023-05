Lars Leeftink

Esteban Ocon kon Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell in de slotfase van de Formule 1 Grand Prix van Monaco van zich afhouden om P3 te veroveren. De Fransman werd ook nog eens Driver of the Day. Het is dan ook niet verrassend dat Ocon meer dan tevreden is met zijn resultaat.

Na afloop van de race sprak Ocon over zijn P3 en het afhouden van Hamilton, Russell en ook Carlos Sainz aan het begin van de race. Ocon reageerde meteen vrij duidelijk toen hem werd gevraagd hoe blij hij was met zijn derde podium in de Formule 1: "Esteban staat op het podium baby!" Daarna gaat Ocon wat dieper op de race in. "Het was een super weekend. Met het hele team waren we, vanaf de simulator op de eerste dag tot de vrije trainingen, de auto aan het verbeteren. We hebben op geen enkel punt een fout gemaakt. Het moment waarop we kozen voor de intermediates was ook precies goed."

Ocon geniet

Ocon vervolgt en zegt voor nu vooral te gaan genieten van zijn podiumplek. Hij was ook blij dat hij, in tegenstelling tot onder meer Verstappen, zijn auto uit de muur kon houden. "Ik geniet nu vooral. Het is even geleden dat ik op het podium stond en ik hoop dat er nog veel volgen." Op de vraag of ook hij dankzij de lastige omstandigheden nog de muur heeft geraakt, iets wat Verstappen wel overkwam, geeft de Fransman ook snel duidelijkheid. "Ik heb de muur gisteren vaak genoeg geraakt. Ik heb het team vandaag wat minder hartaanvallen gegeven."