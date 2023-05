Vasseur verwacht overwinningen van Ferrari: ijdele hoop of realistisch?

Jordy Stuivenberg

Woensdag 31 mei 2023 17:15

Ferrari-teambaas Fred Vasseur ziet zijn team nog steeds een of meerdere races winnen in 2023. De kritiek op Ferrari is ook dit jaar niet mals, nadat het andermaal niet lukt serieus mee te strijden om de wereldtitel en ook in tactisch opzicht de gebruikelijke fouten gemaakt worden.

Vasseur ziet het minder somber in en verwacht Charles Leclerc en Carlos Sainz dit jaar nog wel op de hoogste trede van het podium. “We kunnen dit jaar zeker een paar races winnen”, benadrukt de Fransman in een gesprek met de Italiaanse pers. Ferrari brengt in Barcelona meerdere nieuwe onderdelen mee en dat zou moeten helpen weer aan te haken bij de topteams. “We werken hard en moeten ons hoofd omhoog houden. We hopen op een sterk weekend.”

De nieuwe teambaas van Ferrari liet eerder al doorschemeren dat het geen zin heeft om halverwege het seizoen de filosofie achter de SF-23 om te gooien. Het zou simpelweg teveel tijd kosten, terwijl Ferrari stelt een duidelijk beeld te hebben van de onderdelen die tekortschieten. De nadruk ligt op dit moment vooral op de ophanging. “Ik hoop dat we in Barcelona een stap voorwaarts kunnen zetten en dat de updates ervoor zorgen dat de coureurs beter aan kunnen voelen waar de limiet ligt."

Vasseur kritisch op media

“De auto heeft in potentie alles om weer vooraan te kwalificeren en mee te doen om de overwinning. Ik denk ook dat het te hard is om te concluderen dat we in Monaco te langzaam waren. We kwalificeerden daar als derde op een tiende van pole position. De omstandigheden tijdens de race voorkwamen dat we ons volledige potentieel lieten zien, maar niemand kan zeggen dat we niet snel genoeg waren.”