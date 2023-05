De Vries vol hoop naar Barcelona: "Kwalificatie Monaco mijn beste dit jaar"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 31 mei 2023 19:20

Nyck de Vries reed een sterke race in Monaco, kreeg complimenten van Dr. Helmut Marko en mag zondag weer aan de bak in Barcelona. De Nederlander heeft veel vertrouwen getankt in de straten van Monte Carlo en hoopt daar in Barcelona de vruchten van te plukken.

De Vries startte en finishte in Monaco als twaalfde. Hij had stiekem op meer gehoopt, maar heeft juist daarom zin om in Barcelona aan de slag te gaan. “Ik ben blij dat we meteen weer gaan racen, want we kunnen zeker positieve punten meenemen uit Monaco, ook al voldeed het resultaat niet aan de verwachtingen. Ik had een goed weekend zonder fouten. Ik reed mijn beste kwalificatie van het jaar en qua prestaties was het gat met de top 10 kleiner dan eerder dit seizoen.”

Het circuit van Barcelona is opnieuw bekend terrein voor De Vries, die er eerder reed in de GP3 en Formule 2. “Net als de meeste rijders heb ik hier veel gereden. Iedereen heeft veel data, omdat dit het belangrijkste testcircuit is en er ook veel in de simulator gereden wordt. Ik vind het fijn hier te racen: het is een typisch Europese locatie en de Spaanse fans zijn altijd enthousiast. Ik kijk uit naar de nieuwe layout en de laatste bochten, hoewel het natuurlijk eigenlijk de oude layout is.”

Aan de bak

AlphaTauri reed met meerdere nieuwe onderdelen in Monaco, maar De Vries kan nog niet zeggen of die allemaal effectief zijn. Dat heeft er alles mee te maken dat het stratencircuit amper te vergelijken is met de andere circuits op de kalender. “De updates leken te werken, maar in Barcelona krijgen we de echte antwoorden, want Monaco is niet representatief. Dat betekent dat we veel werk te doen hebben tijdens de trainingen op vrijdag.”