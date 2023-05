Dit is het persconferentieschema voor de coureurs in Spanje

Jordy Stuivenberg

Woensdag 31 mei 2023 18:30

Komend weekend staat de 53e Grand Prix van Spanje op het programma, een week na de race in Monaco. Op donderdag begint het weekend al met de persconferenties.

De fans van Max Verstappen hoeven morgen weinig geduld te hebben, want hij schuift al om 14.30u aan voor de eerste persconferentie. Hij krijgt onder andere gezelschap van Esteban Ocon, die hem in Monaco nog vergezelde op het podium. Verder staan George Russell, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg ingeroosterd op hetzelfde moment als de leider in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Tweede groep

Nyck de Vries is ingedeeld in de tweede groep en is zodoende te zien in de persconferentie van 15.05u. Hij zit dan naast Lance Stroll, Carlos Sainz, Lando Norris en Logan Sargeant en kan dus weleens een rustig middagje hebben. De meeste vragen zullen immers gaan naar Sainz, die in Barcelona een thuiswedstrijd rijdt en verschillende nieuwe onderdelen meekrijgt van Ferrari.

Persconferenties

14:30 uur Zhou Guanyu Alfa Romeo Esteban Ocon Alpine Nico Hülkenberg Haas George Russell McLaren Max Verstappen Red Bull

15:05 uur Nyck de Vries AlphaTauri Lance Stroll Aston Martin Carlos Sainz Ferrari Lando Norris McLaren Logan Sargeant Williams

TV Pen