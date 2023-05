Vincent Bruins

Woensdag 31 mei 2023 07:57 - Laatste update: 08:51

Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028. De vraag is nu of hij daarna nog doorgaat in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen is namelijk ook in andere takken van de autosport geïnteresseerd. De Nederlander heeft nu meer verteld over zijn toekomstplannen.

Verstappen legt uit dat hij graag aan andere wedstrijden, zoals de 24 Uur van Le Mans, zou willen meedoen, wanneer hij nog wat jonger en dus nog competitief is, maar dat het aan de andere kant moeilijk zal zijn om de Formule 1 te verlaten, als Red Bull dan nog steeds vooraan het veld zit.

Graag thuis zijn

"Ik hou van racen, anders zou ik thuis niet op de simulator zitten met allerlei verschillende raceauto's," antwoordde Verstappen lachend op de vraag van Sky Sports-presentatrice Naomi Schiff of hij zijn fans kon geruststellen dat hij na 2028 ook nog doorgaat in de Formule 1. "Maar dat is het hem nou juist, ik hou ook van andere takken van de autosport en niet alleen van Formule 1. Ik snap dat ik 31 ben, wanneer mijn contract afloopt, en dan zal ik al ontzettend veel tijd hebben doorgebracht in de Formule 1. Het is een boel werk. Je moet veel reizen. Tussen races door moet je naar de fabriek en heb je commerciële verplichtingen. Maar ik ben juist iemand die graag thuis is. Als je jezelf niet volledig kan motiveren om naar elke race toe te gaan, dan moet je bij jezelf gaan afvragen of je nog verder wil gaan."

Een boel vraagtekens

"Ik hou van Le Mans en andere 24-uurs wedstrijden en ik hou ervan om GT3-auto's op de Nürburgring Nordschleife te zien," legde de 25-jarige coureur verder uit. "Dat zijn dingen die ik zelf ook een keer wil ervaren, maar die wil ik niet doen wanneer ik 40 of 50 ben, want dan zit ik niet meer op het hoogtepunt van mijn kunnen. Maar ik ben er vrijwel zeker van dat wanneer ik 31 ben, ik er nog toe in staat ben om geweldig te presteren. We gaan het zien. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe competitief we hier in 2028 gaan zijn. Er zijn dus nog een boel vraagtekens. Maar ik wil op die leeftijd niet meer naar 25 races per jaar reizen om vervolgens tussendoor nog te reizen naar het Verenigd Koninkrijk om aan de slag te gaan in de simulator of voor hier en daar commerciële verplichtingen. Het is op een gegeven moment teveel. Ik ben begonnen met rijden op een leeftijd van vier en een half, en competitief vanaf mijn zevende, en op een gegeven moment is het gewoon genoeg geweest. Het zal echter moeilijk zijn om F1 te verlaten [als ik een competitieve auto heb]."