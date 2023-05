Vincent Bruins

Maandag 29 mei 2023 16:17

Mario Andretti denkt tweevoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen ervan te kunnen overtuigen om ooit de overstap naar Amerika te maken. Hij zou de Nederlander graag mee zien doen aan de Indianapolis 500, de belangrijkste race op de IndyCar-kalender en tevens het grootste sportevenement ter wereld.

Verstappen domineert de koningsklasse van de autosport, maar de Red Bull Racing-coureur heeft al vaker aangegeven ook interesse te hebben in andere takken van de sport op vier wielen, en dan vooral in de endurance-racerij.

Andretti racete overal

In dat opzicht lijken Andretti en Verstappen erg op elkaar. De nu 83-jarige werd in de jaren 60 kampioen in de USAC, wat we tegenwoordig als IndyCar kennen. Tegelijkertijd nam hij deel aan NASCAR-races en won hij de prestigieuze Daytona 500. Vervolgens was Andretti dan weer te vinden in het World Sportscar Championship en in de 24 Uur van Le Mans. In 1968 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 en werd wereldkampioen in 1978, terwijl hij maar actief bleef in elke tak van de autosport. Hij behaalde zijn vierde IndyCar-titel in 1984 en won zijn klasse op Le Mans in 1995. Pas na 2004 hing Andretti definitief zijn helm op.

Verstappen overtuigen

"De autosport is één grote familie met al haar verschillende raceklasses," vertelde Andretti tegenover Ziggo Sport in de voorbeschouwing van de Indy 500. "Ik had zelf overal belangstelling voor en wilde in alles rijden. Één dezer dagen zal ik wereldkampioen Max Verstappen vragen om voor de titel in de 500 te gaan." Verslaggever Rick Winkelman reageerde dat Verstappen geen interesse heeft in Indy, maar wel in de 24-uurs wedstrijden op Le Mans en Daytona. Hoe moet Andretti hem dan overhalen? "Ik kan hem wel overtuigen," antwoordde de in Italië-geboren Amerikaan stellig.