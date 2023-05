Vincent Bruins

Rinus VeeKay is als tiende over de finish gekomen in de Indianapolis 500 afgelopen zondag. De Nederlander maakte een fout in de pitstraat en moest een weg terug naar voren zien te vinden. De snelheid om de prestigieuze race op zijn naam te schrijven, was er.

De Ed Carpenter Racing-coureur mocht de 805-kilometerlange wedstrijd aanvangen vanaf de tweede positie na een bloedstollende kwalificatie. Hij ging 24 ronden aan de leiding, terwijl hij vocht met Álex Palou om de eerste positie. Bij de derde van uiteindelijk zes pitstops ging het echter fout. VeeKay had net iets teveel wielspin bij het wegrijden uit zijn pitbox, spinde en raakte Palou. Hij werd bestraft voor het veroorzaken van het incident en moest vervolgens terug zien te komen vanaf P28.

Ontzettend zonde

"We zaten er goed bij," vertelde VeeKay na afloop van de belangrijkste IndyCar-race van het jaar. "In de eerste twee runs kon ik meestrijden om de koppositie en hield ik me voornamelijk bezig met het besparen van brandstof. De wagen was goed, al had ik hier en daar een beetje last van vibraties. Tijdens mijn derde pitstop zat ik naast Álex Palou toen ik op het gas ging, waarop de wagen uitbrak. Zodoende kwam ik tegen Álex aan. Het was ontzettend zonde, want zonder die fout hadden we continu in de voorste regionen kunnen strijden. Uiteindelijk heb ik me vanaf plek 28 teruggeknokt naar voren en ben ik zeer tevreden met de racepace, maar een fout in deze wedstrijd wordt nu eenmaal afgestraft. Ik baal niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn team, dat keihard heeft gewerkt in de afgelopen weken."

Bijna van de baan gedrukt

Na twintig posities goed te hebben gemaakt, streed de 22-jarige Hoofddorper in de slotfase in de top tien. "Ik ving de laatste herstart als achtste aan en had zicht op de jongens voor me," zo legde VeeKay uit. "Ik wist echter niet zeker of de groene vlag al was gezwaaid, want ik kreeg er geen melding van. Zodoende kwamen een aantal concurrenten langszij, die me bovendien bijna van de baan drukten. Gelukkig wist ik de ECR-Chevrolet in het rechte spoor te houden en ben ik in de top tien gefinisht. Onder de streep ben ik trots op de manier hoe ik me naar voren heb geknokt, maar baal ik van die ene fout, want er had vandaag zoveel in kunnen zitten."

Het IndyCar-circus verhuist nu naar Michigan voor een race op een gloednieuw stratencircuit in Downtown Detroit die aankomende zondag 4 juni zal worden verreden.