Amerikaan Newgarden wint Indy 500 na knotsgekke race, VeeKay tiende na straf

Rinus VeeKay is er niet in geslaagd om zijn startpositie (P2) om te zetten in een podiumplaats of zege tijdens de 2023 Indy 500. Na een chaotische race eindigde de Nederlander tiende en dus niet op het podium. Josef Newgarden won in zijn twaalfde deelname de race na veel rode vlaggen en spektakel.

Veekay begon na een ijzersterk kwalificatieweekend vanaf P2 en was tijdens de start goed weg. In de eerste fase lag de Nederlander even op P1, totdat de eerste pitstops daar waren. Na de pitstop zat VeeKay 0.7 seconden achter Alex Palou, waarmee hij in de openingsfase aan het duelleren was. Hij bleef tijdens de tweede fase met Palou afwisselen voor P1. Daarna sloeg het noodlot bij beide heren toe en begon eigenlijk ook de chaos.

Penalty VeeKay

Na de tweede pitstop zakte hij tijdelijk terug naar P18, waarna de rest ook de pits in ging. Na al deze pitstop reed hij echter ineens op P4 achter Patricio O'Ward, Santino Ferrucci en Felix Rosenqvist. Daarna zorgde een eerste caution halverwege ervoor dat er wederom een pitstopfase kwam. Tijdens deze pitstop kwamen Palou en VeeKay met elkaar in aanraking. VeeKay zakte daardoor al naar P8, terwijl Palou terug zou vallen naar P25. Na de herstart kwam het bericht waar iedereen op zat te wachten: een drive through penalty voor VeeKay. Daardoor zakte hij terug naar P28 en leek de kans op de zege wel weg.

Caution Grosjean en Rosenqvist

Na een vierde stop met een undercut vond VeeKay weer de aansluiting met de rest en ging hij richting P19, waarna er een caution kwam door een crash van Romain Grosjean. Daardoor ging VeeKay na een volgende pitstop met nog 45 rondjes te gaan naar P18. Bij de herstart, met nog 44 rondjes te gaan, reed Newgarden voor het eerst aan de leiding, voor Marcus Ericsson en Ferrucci. VeeKay reed op P20 na de herstart. Vervolgens kwam er met nog 30 rondjes te gaan weer een pitstopfase. VeeKay zou na deze fase op P15 liggen.

Met nog zestien rondjes te gaan verloor Rosenqvist de controle over zijn auto en raakte hij de muur. Kyle Kirkwood raakte hem vervolgens en vloog over de kop de muur in. Daardoor kregen we wederom een caution, met VeeKay op P12. Beide coureurs waren oké en de band die het publiek in zou gaan zorgde ook niet voor gewonde toeschouwers. De band bleek langs de tribunes richting de parkeerplaats te gaan, waar een auto werd geraakt. Het leverde wel de eerste code rood op. Het bleek niet de laatste te zijn.

Slotfase

Bij de hervatting reed VeeKay al op P9 omdat een paar coureurs meteen weer de pits in besloten te duiken. De hervatting werd in gang gebracht met nog acht rondjes te gaan, met O'Ward op de eerste plaats. Bij de spectaculaire herstart was het Newgarden die van P3 naar P1 schoot. De herstart duurde echter niet lang, want O'Ward raakte de muur samen met nog twee andere coureurs. VeeKay ging daardoor naar P8, maar er kwam wederom een rode vlag. Dit gebeurde met Newgarden op P1, Ericsson op P2 en VeeKay dus op P8.

Nog twee herstarts

Bij de hervatting, met nog vijf rondjes te gaan, begon Newgarden op P1 en VeeKay op P8. De herstart duurde echter nog geen bocht en er was alweer een caution en een rode vlag. Ericsson reed op het moment van de caution op P1 en had de leiding net voor de caution overgenomen van Newgarden. VeeKay reed op dat moment nog steeds op P8 en maakte dus nog kans op het podium. Op dat moment waren er nog drie rondjes te gaan.

Bij de laatste herstart van de race begon Ericsson op P1, voor Newgarden en Ferrucci. VeeKay mocht op P8 starten, voor Colton Herta. Na een knotsgekke laatste ronde was het Newgarden die vanuit de slipstream van Ericsson won, tot vreugde van de aanwezige Amerikanen. Newgarden won dus voor het eerst in Indianapolis en deed dit voor Ericsson, Ferrucci, Palou en Alexander Rossi. VeeKay einde op P10.