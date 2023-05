Lars Leeftink

Zondag 28 mei 2023 20:59 - Laatste update: 21:14

Helmut Marko zat op het circuit in Monaco met de adem in toe te kijken hoe Max Verstappen zowel op zaterdag als op zondag in Monaco alle risico nam om pole position en de overwinning te veroveren.

Verstappen sloeg op zaterdag al toe door na een spannende kwalificatie pole position te veroveren. Daardoor mocht de Nederlander op zondag, voor het eerst in zijn carrière, vanaf P1 starten tijdens de iconische race. Na een goede start bleek hij deze positie ook niet meer weg te geven. Fernando Alonso bleef nog even bij, maar moest de Nederlander ook laten gaan. Ook de regen in de slotfase zorgde niet voor zoveel chaos dat Verstappen nog uitgedaagd werd.

Zaterdag was beslissend

In gesprek met Formul1.de laat Marko weten dat Verstappen op zaterdag het verschil maakte door pole position te veroveren. Daardoor was het op zondag lastig om de Nederlander in te halen. "Het begon zaterdag met zijn kwalificatieronde. En nu, ongeacht de weersomstandigheden, droog, half nat, helemaal nat, had hij altijd controle over de situatie in alle omstandigheden. Max straalt zoveel kalmte uit en is volledig gefocust."

Risico

Marko moest ook toekijken hoe Verstappen alle risico's nam die nodig waren en tot het gaatje ging. Soms zelfs totdat er geen gaatje meer was tussen de muur en de RB19 van de tweevoudig wereldkampioen. Het zorgde ook bij Marko soms voor spanning. "Hij moest weer de muur kussen, maar gelukkig is het goed afgelopen. We hebben uiteindelijk maar even geen lucht gekregen."