Lars Leeftink

Zondag 28 mei 2023 19:51 - Laatste update: 19:54

Lewis Hamilton heeft laten weten tevreden te zijn over zijn P4 tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De zevenvoudig wereldkampioen blikt terug op een race die volgens hem 'erg lastig' was. De Brit blikt vooral terug op een belangrijk moment in de race.

Hamilton begon na een aardige kwalificatie vanaf P5 aan de race en had Charles Leclerc naast zich. Hamilton bevond zich na de start in de trein achter Esteban Ocon, waardoor hij niet tot inhalen kwam. De strategie pakte echter richting het einde prima uit voor Hamilton, die rondom de fase waarin het begon te regenen profiteerde. Richting het einde zette de zevenvoudig wereldkampioen nog even Esteban Ocon onder druk voor P3, maar het mocht niet zo zijn. Max Verstappen won met overmacht de race, voor Fernando Alonso en Ocon.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen was blij dat race in Monaco voorbij was: "Het was hectisch"

Hamilton tevreden

In gesprek met aanwezige media, waaronder GPFans, liet Hamilton weten tevreden te zijn met P4 voor zichzelf en P5 voor Russell. "Goed resultaat. Goede verbetering over het algemeen als team, een stap vooruit. P4 en P5 is een goed resultaat. Het is zo'n lastige race, zeker vandaag, en dan is dit een goed resultaat. We hebben het strategisch gezien ook solide gedaan. Zeker het verslaan van de twee auto's van Ferrari is goed nieuws."

Omstandigheden lastig

De omstandigheden tijdens de laatste twintig rondjes, toen het begon te regenen, bleken enorm lastig te zijn. Dit moest ook Hamilton toegeven. "Het is lastig uit te leggen hoe moeilijk het was. Vanuit mijn oogpunt kon ik geen temperatuur in mijn banden krijgen. Ik denk dat de crossover [van de banden] wel goed was, maar ik begon wel tijd te verliezen op de rest en moest daardoor naar binnen. Dat was een nadeel en maakte het erg lastig. Ik heb gelukkig geen fouten gemaakt."