Zondag 28 mei 2023 19:02

Max Verstappen reed zondag met overmacht naar zijn vierde zege van 2023 en zijn tweede zege in Monaco. De Nederlander begon vanaf P1 en zou daar de hele race rijden. Na afloop blikt Verstappen terug op een race waarvan hij 'blij is' dat het erop zit.

Verstappen kwam tijdens de race eigenlijk alleen maar achterblijvers tegen. In de openingsfase bleef Alonso nog wel binnen vijf seconden, maar al snel liep het gat op naar meer dan tien seconden. Even werd het gat weer kleiner omdat Verstappen achterblijvers tegen begon te komen, maar na een foute strategische keuze van Alonso en Aston Martin rondom de fase waarin teams naar de intermediates gingen was het gat ineens meer dan 20 seconden. Verstappen reed in de regen vervolgens met op het oog speels gemak naar zijn vierde zege van 2023.

Verstappen over GP Monaco

Verstappen moet in gesprek met Viaplay toegeven dat hij dankzij de omstandigheden richting het einde blij was dat de race voorbij was. "Ik was uiteindelijk wel blij dat het voorbij was. Het was heel hectisch. Ten eerste omdat we niet zolang op die mediums wilden rijden, maar we moesten wel. De regen kwam eraan en Fernando reed op de harde banden. We moesten wachten op de regen of dat hij naar binnen kwam. Het was wel moeilijk om die pace te managen. Er trad graining op, maar op gegeven moment kon ik daar doorheen rijden en werden ze weer wat schoner. De snelheid was toen wel redelijk oké. Dubbel zoveel ronden gereden op die band als dat we wilden doen."

Gat met Pérez

Verstappen liep dankzij zijn zege 25 punten uit op Pérez, die hij zelfs twee keer op een rondje zette en geen punten zag scoren. De Nederlander interesseert dat echter niet zo heel erg veel. "Ik ben daar niet zo mee bezig. Elk weekend moet je proberen uit te lopen. Het loopt niet alle weekenden perfect, maar we moeten elk weekend punten pakken over het algemeen." Zijn voorsprong op Pérez is nu 39 punten, waardoor Verstappen dus richting een gat van twee hele races gaat.