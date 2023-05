Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Monaco

Lars Leeftink

Zondag 28 mei 2023 17:28

De Grand Prix van Monaco was de zesde race van het seizoen 2023. Max Verstappen bleek vanaf pole position de race te domineren, iets waar zelfs regen in de slotfase geen verandering in kon brengen. De stand van zaken in het kampioenschap bij de coureurs na zes races is daardoor als volgt.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al veertien punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die stevig op P2 stond. De Mexicaan moest in Monaco echter vanaf P20 beginnen en had dus veel plekken die hij goed moest maken om de schade te beperken. Achter het duo van Red Bull zaten de coureurs van Ferrari, Aston Martin en Mercedes dicht in de buurt van elkaar als het ging om P3 tot en met P8. Ook in Monaco zagen we weer mooie duels tussen deze coureurs, waardoor de verschillen alleen maar kleiner zijn geworden.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix Monaco

Verstappen begon de Grand Prix van Monaco vanaf pole position en gaf deze voorsprong niet weg. Fernando Alonso bleef wel eventjes in de buurt, maar kon samen met de regen niet voorkomen dat Verstappen zijn vierde zege van 2023 veroverde. Esteban Ocon werd knap derde en scoorde zo veel punten, voor Lewis Hamilton (snelste ronde) en George Russell. Een teleurstellend weekend voor Ferrari verder, met Charles Leclerc op P6 en Carlos Sainz op P8. Nyck de Vries eindigde op P12 en heeft dus nog steeds geen punten in 2023.

Stand coureurs