Merkwaardig verhaal over Airbnb-scam komt boven water, F1-fans de dupe
Merkwaardig verhaal over Airbnb-scam komt boven water, F1-fans de dupe
Een Airbnb-verhuurder heeft een bevestigde reservering van een gast geannuleerd met als enige reden de prijs voor een Formule 1-weekend te kunnen verhogen. De verhuurder, genaamd Paige, was vergeten het hogere tarief in te stellen en besloot de boeking eenzijdig te schrappen. Door de aangescherpte regels van het verhuurplatform kreeg de host te maken met sancties.
De annulering werd duidelijk door een reeks notificaties op de telefoon van de gedupeerde gast, zo werd gedeeld op Reddit. Eerst ontving de gast een automatisch bericht van Airbnb dat de host het verblijf niet langer kon faciliteren, terwijl de gast het al wel had geboekt. Vlak daarna volgde een persoonlijk bericht van de verhuurder, waarin zij de ware reden voor de annulering opbiechtte. "Hoi, aangezien dit een F1-weekend is, hanteer ik een premiumtarief en ik had de nieuwe prijs niet vermeld, sorry daarvoor", zo luidde de opmerkelijke verklaring.
Straf voor eenzijdige annulering
Het verhuurplatform heeft strenge regels betreffende prijswijzigingen na een boeking. Zodra een reservering is bevestigd, is de afgesproken prijs bindend. Een host kan deze dan niet eenzijdig verhogen zonder een officieel wijzigingsverzoek, dat de gast overigens mag weigeren. Omdat de verhuurder in dit geval zelf de boeking heeft geannuleerd om financiële redenen, treedt er direct een strafprotocol in werking. Hosts die zonder geldige noodzaak annuleren, krijgen een boete die kan oplopen tot vijftig procent van het boekingsbedrag, met een maximum van duizend dollar of het equivalent in euro's.
Uit verdere reacties onder de Reddit-post is gebleken dat Airbnb er tevens voor had gezorgd dat de host geen nieuwe gast kon bevestigen voor de eerder geannuleerde data, waardoor ze dus alsnog inkomsten misliep. Daarna riskeert zij natuurlijk de plaatsing van een negatieve recensie op haar profiel en kan zij haar eventuele Superhost-status kwijtraken. Het platform accepteert alleen uitzonderingen bij ingrijpende gebeurtenissen; het verhogen van de winstmarge valt daar nadrukkelijk niet onder.
Zware straffen voor eenzijdige annuleringen
Het is een bekend fenomeen dat accommodatieprijzen exploderen zodra het Formule 1-circus neerstrijkt. De kalender telt dit seizoen maar liefst 24 races, waaronder de laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort op 23 augustus en een nieuwe stratencircuit in Madrid. Voor verhuurders zijn deze weekenden uiterst lucratief, maar het eenzijdig verbreken van een boeking om alsnog de hoofdprijs te vangen, wordt door Airbnb dus afgestraft.
