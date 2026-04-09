Lambiase kondigt plotseling overstap naar McLaren aan, FIA wijzigt kalender | GPFans Recap

Het mag dan een lentestop worden genoemd, maar het F1-circus ligt allesbehalve stil! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het grote nieuws is natuurlijk dat Gianpiero Lambiase de transfer zal maken van Red Bull Racing naar McLaren. De Brit zal na 2027 afscheid nemen van Max Verstappen en de Oostenrijkse formatie. De race-engineer zal bij McLaren de rol van Chief Racing Officer op zich nemen. Er wordt gespeculeerd dat het een geniepig plannetje is van Zak Brown om Verstappen naar zijn team te lokken. Ondertussen heeft Lance Stroll uitgelegd hoe hij in de GT World Challenge terecht is gekomen, waar hij aankomende zaterdag gaat racen, voert de FIA een kalenderwijziging door in de Formule 2 en wordt Allan McNish getipt als de nieuwe teambaas van Audi.

GT3-deal Stroll kwam in een week samen: 'Ik besprak het met Verstappen, toen ik het idee kreeg'

Lance Stroll zal aankomend weekend zijn debuut maken in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, het meest prestigieuze en competitieve GT3-kampioenschap. De Canadees vertelt gedurende de testdagen hoe de deal om op het Circuit Paul Ricard te racen met een GT3-Aston Martin tot stand is gekomen. "De beslissing [om hier te racen] kwam toen we in Suzuka waren, in Japan", vertelde Stroll bij een mediasessie tijdens de Prologue, via Rebocar. "Op zaterdagavond waren we aan het dineren met een aantal vrienden en we bespraken wat we in deze pauze van ongeveer een maand konden doen, aangezien er races afgelast waren. We kwamen op het idee om samen een GT-race te doen." Lees hier het hele artikel over Lance Stroll in de GT World Challenge Europe.

Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

Red Bull Racing heeft het vertrek van Gianpiero Lambiase officieel aangekondigd. De vaste race-engineer van Max Verstappen zal dus na een lange periode bij de energiedrankfabrikant vertrekken. "Oracle Red Bull Racing heeft bevestigd dat Gianpiero Lambiase het team in 2028 zal verlaten, wanneer zijn huidige contract afloopt. Tot zijn geplande vertrek blijft Lambiase actief als Head of Racing en als race-engineer voor Max Verstappen. Red Bull Racing en Lambiase zijn vastbesloten om samen nog meer successen toe te voegen aan hun indrukwekkende staat van dienst", klonk het in een statement. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull Racing.

Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit

Vlak nadat Red Bull Racing en het kamp van Max Verstappen een statement hadden uitgebracht om het vertrek van Gianpiero Lambiase aan te kondigen, maakte McLaren bekend dat de Britse engineer zijn handtekening bij de renstal uit Woking heeft gezet. Vanaf 2028 zullen we 'GP' in het papajaoranje zien. Hij wordt daar namelijk de nieuwe Chief Racing Officer. "Hij rapporteert aan teambaas Andrea Stella. De functie van Chief Racing Officer bestaat al binnen de teamstructuur en omvat de algehele leiding van het raceteam. Deze taken worden momenteel uitgevoerd door Andrea Stella, naast zijn rol als teambaas", vertelt McLaren in een verklaring. Lees hier het hele artikel over de nieuwe rol van Gianpiero Lambiase bij McLaren.

FIA voert aangrijpende kalenderwijziging door: Cadillac-coureur moet cruciale race missen

Waar de Formule 1 geen vervangende Grands Prix organiseert na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië, krijgt de FIA Formule 2 er wel extra races bij. De internationale autosportbond heeft namelijk aangekondigd dat het kampioenschap onder de koningsklasse in Noord-Amerika zal debuteren. Er worden twee wedstrijden verreden in Miami en twee in Montreal. Dat komt Colton Herta echter zeer slecht uit. De Cadillac F1-testcoureur, die zeven seizoenen in de IndyCar achter de rug had voordat hij naar Europa kwam om aan het huidige F2-seizoen, moet noodgedwongen de Indy 500 overslaan. Lees hier het hele artikel over de kalenderwijziging in de FIA Formule 2.

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

De overstap van Gianpiero Lambiase naar McLaren kan gezien worden als een strategische zet van Zak Brown om Max Verstappen op termijn naar Woking te lokken. Vandaag kwam naar buiten dat de vaste race-engineer van de Limburger Red Bull Racing gaat omruilen voor de regerend wereldkampioenen. De Amerikaanse CEO zou nu een extra troef in handen hebben om Verstappen in de verleiding te brengen, weet De Telegraaf te melden. Brown heeft Verstappens manager Raymond Vermeulen al een keer eerder gebeld. Lees hier het hele artikel over het mogelijke plan van McLaren-CEO Zak Brown.

Le Mans-legende McNish naar voren geschoven als ideale vervanger teambaas Wheatley

Volgens commentator Will Buxton is Allan McNish de ideale kandidaat om het stokje over te nemen bij het Formule 1-team van Audi. De Britse commentator en analist stelt dat de Duitse renstal de perfecte opvolger voor de vertrokken teambaas Jonathan Wheatley al in huis heeft. "Ik geloof dat ze iemand nodig hebben om Jonathan Wheatley te vervangen, en ik geloof dat ze al iemand in dienst hebben die teambaas zou kunnen zijn. Mattia kan zich dan op het technische vlak focussen, net zoals Adrian Newey zich op het technische vlak moet gaat focussen bij Aston Martin", begint Buxton bij Up To Speed. Lees hier het hele artikel over een kandidaat voor teambaas bij Audi.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

