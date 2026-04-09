Lance Stroll zal aankomend weekend zijn debuut maken in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, het meest prestigieuze en competitieve GT3-kampioenschap. De Canadees vertelt gedurende de testdagen hoe de deal om op het Circuit Paul Ricard te racen met een GT3-Aston Martin tot stand is gekomen.

Vanwege de spanningen in het Midden-Oosten zijn de Formule 1-races in Bahrein en Saoedi-Arabië afgelast. We zitten daardoor in een onverwachte lentestop. Een aantal coureurs en teams maken er goed gebruik van door op andere manieren in actie te komen. Volgende week nemen McLaren en Mercedes deel aan een Pirelli F1-test op de Nürburgring en een paar dagen later zal Max Verstappen racen in de 24h Qualifiers ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring in mei. Maar eerst hebben we het GT3-debuut van Stroll om naar uit te kijken.

Artikel gaat verder onder video

Deal kwam in een week samen

De Aston Martin-coureur zal een Vantage AMR GT3 Evo van het door Jean-Michel Baert gerunde Comtoyou Racing delen met Mari Boya en Roberto Merhi in de GT World Challenge Europe-seizoensopener op Paul Ricard. "De beslissing [om hier te racen] kwam toen we in Suzuka waren, in Japan", vertelde Stroll bij een mediasessie tijdens de Prologue, via Rebocar. "Op zaterdagavond waren we aan het dineren met een aantal vrienden en we bespraken wat we in deze pauze van ongeveer een maand konden doen, aangezien er races afgelast waren. We kwamen op het idee om samen een GT-race te doen."

Stroll nam eerder al deel aan de 24 uur van Daytona in een Daytona Prototype en daarna in een LMP2-bolide. "Dat was een race waar ik echt van hield." Sindsdien is hij de sportscar-racerij een beetje uit het oog verloren door de drukte van de Formule 1. "Maar dit jaar hebben we geen competitieve auto en we hebben wat tijd over zonder Grands Prix. Jean-Michel was erg behulpzaam en we hebben alles in een week kunnen organiseren, dus mijn dank gaat uit naar Jean-Michel."

Contact met Verstappen

Op de vraag of hij gesproken heeft met Verstappen over de GT3-racerij, antwoordde de 27-jarige uit Montreal: "Ja, we hebben het er eventjes over gehad, toen ik het idee kreeg. We hebben gepraat over wie te contacteren en, aangezien hij al betrokken is in het GT-wereldje, hebben we het een beetje besproken. Iedereen geniet van het rijden met GT3-auto's; het is geweldig."

Baert is lovend over Stroll: "Toen Lance arriveerde, het eerste wat hij zei - zelfs vóór 'hallo' - was: 'Dank je wel dat je dit mogelijk hebt gemaakt.' Dat betekende heel veel. Het is een uitdaging voor iedereen, maar zulke dankbaarheid zal ik onthouden en doorgeven aan de rest van het team."

