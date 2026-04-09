close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lambiase with Stella

BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit

Lambiase with Stella — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Vlak nadat Red Bull Racing en het kamp van Max Verstappen een statement hadden uitgebracht om het verwachte vertrek van Gianpiero Lambiase aan te kondigen, heeft McLaren bekendgemaakt dat de Britse engineer zijn handtekening bij de renstal uit Woking heeft gezet. Vanaf 2028 zullen we 'GP' in het papajaoranje zien.

Lambiase zal de role van Chief Racing Officer op zich nemen. Er werd eerst nog gespeculeerd dat hij teambaas Andrea Stella zou vervangen, maar dat is niet het geval. Wel zal hij een deel van de taken van de Umbriër overnemen. "McLaren Racing is verheugd aan te kondigen dat Gianpiero Lambiase zich bij het McLaren Formule 1-team voegt als Chief Racing Officer. Hij rapporteert aan teambaas Andrea Stella. De functie van Chief Racing Officer bestaat al binnen de teamstructuur en omvat de algehele leiding van het raceteam. Deze taken worden momenteel uitgevoerd door Andrea Stella, naast zijn rol als teambaas", legt McLaren uit.

Statement van McLaren

"Lambiase is de nieuwste aanwinst die is aangetrokken om de talentenpool van McLaren te versterken en te ondersteunen, en tegelijkertijd de langetermijnambities om een ​​kampioensteam te blijven, te bevestigen", vervolgt het statement. "Het vermogen van het team om toptalent aan te trekken en te behouden, zoals Lambiase, en eerder [voormalig Red Bull-ontwerper] Rob Marshall en [voormalig Red Bull-hoofdstrateeg] Will Courtenay, en tegelijkertijd zeer getalenteerde mensen binnen het team te behouden en te promoten, getuigt van de strategische visie en cultuur die integraal onderdeel uitmaken van het McLaren F1-team onder leiding van Zak Brown en Andrea Stella, die beiden ook een langlopend contract hebben. Het team kijkt ernaar uit om Gianpiero Lambiase te verwelkomen wanneer zijn huidige contract afloopt, uiterlijk in 2028."

Gerelateerd

McLaren Andrea Stella Gianpiero Lambiase

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team'

'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team'

  • Vandaag 12:01
  • 6
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

  • Vandaag 14:58
  • 10
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel Breaking

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

  • 3 uur geleden
  • 9
Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

  • Vandaag 12:47
  • 13
'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

  • 1 uur geleden
  • 1
Norris deelt nieuw gevaar door 2026-reglementen: 'Ik moet dit elke drie seconden doen'

Norris deelt nieuw gevaar door 2026-reglementen: 'Ik moet dit elke drie seconden doen'

  • Gisteren 15:07
  • 4

Net binnen

19:02
Live
Ferrari maakt gebruik van lentestop en komt op eigen Fiorano in actie | F1 Shorts
18:03
'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'
17:09
FIA voert aangrijpende kalenderwijziging door: Cadillac-coureur moet cruciale race missen
16:04
Breaking
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel
14:58
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit Breaking

BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit

2 uur geleden 1
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel Breaking

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

3 uur geleden 9
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal' Mclaren-transfer

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

Vandaag 14:58 9
Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam Podcast

Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam

Vandaag 13:54 8
Ontdek het op Google Play
x