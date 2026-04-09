BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit
BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit
Vlak nadat Red Bull Racing en het kamp van Max Verstappen een statement hadden uitgebracht om het verwachte vertrek van Gianpiero Lambiase aan te kondigen, heeft McLaren bekendgemaakt dat de Britse engineer zijn handtekening bij de renstal uit Woking heeft gezet. Vanaf 2028 zullen we 'GP' in het papajaoranje zien.
Lambiase zal de role van Chief Racing Officer op zich nemen. Er werd eerst nog gespeculeerd dat hij teambaas Andrea Stella zou vervangen, maar dat is niet het geval. Wel zal hij een deel van de taken van de Umbriër overnemen. "McLaren Racing is verheugd aan te kondigen dat Gianpiero Lambiase zich bij het McLaren Formule 1-team voegt als Chief Racing Officer. Hij rapporteert aan teambaas Andrea Stella. De functie van Chief Racing Officer bestaat al binnen de teamstructuur en omvat de algehele leiding van het raceteam. Deze taken worden momenteel uitgevoerd door Andrea Stella, naast zijn rol als teambaas", legt McLaren uit.
Statement van McLaren
"Lambiase is de nieuwste aanwinst die is aangetrokken om de talentenpool van McLaren te versterken en te ondersteunen, en tegelijkertijd de langetermijnambities om een kampioensteam te blijven, te bevestigen", vervolgt het statement. "Het vermogen van het team om toptalent aan te trekken en te behouden, zoals Lambiase, en eerder [voormalig Red Bull-ontwerper] Rob Marshall en [voormalig Red Bull-hoofdstrateeg] Will Courtenay, en tegelijkertijd zeer getalenteerde mensen binnen het team te behouden en te promoten, getuigt van de strategische visie en cultuur die integraal onderdeel uitmaken van het McLaren F1-team onder leiding van Zak Brown en Andrea Stella, die beiden ook een langlopend contract hebben. Het team kijkt ernaar uit om Gianpiero Lambiase te verwelkomen wanneer zijn huidige contract afloopt, uiterlijk in 2028."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
