FIA voert aangrijpende kalenderwijziging door: Cadillac-coureur moet cruciale race missen

FIA-logo — Foto: © IMAGO

FIA voert aangrijpende kalenderwijziging door: Cadillac-coureur moet cruciale race missen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Waar de Formule 1 geen vervangende Grands Prix organiseert na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië, krijgt de FIA Formule 2 er wel extra races bij. De internationale autosportbond heeft namelijk aangekondigd dat het kampioenschap onder de koningsklasse in Noord-Amerika zal debuteren. Dat komt een Cadillac-coureur echter zeer slecht uit.

Vanwege het geëscaleerde conflict in het Midden-Oosten, waarbij Iran werd aangevallen door Israël en de Verenigde Staten, waarna Iran wraak nam door Amerikaanse belangen in buurlanden onder vuur te nemen, werden twee F1-races geschrapt. Er wordt daarom niet op het Bahrain International Circuit en het Jeddah Corniche Circuit geracet. De wedstrijden in het geplande voorprogramma gaan uiteraard ook niet door. Waar de F1-kalender op 22 Grands Prix lijkt te blijven, is er voor de Formule 2 wel een oplossing gevonden. Ze zullen met de Formule 1 meereizen naar Miami en Montreal. Nooit eerder reed de F2 in huidige vorm in de Verenigde Staten en Canada.

Herta moet Indianapolis 500 missen door F2-kalenderwijziging

De F1 Academy zou eveneens in Saoedi-Arabië racen. In plaats van dat er voor de vrouwelijke coureurs een nieuw weekend wordt georganiseerd, hebben ze één extra race toegevoegd in Montreal volgende maand en één extra race in Austin, Texas in oktober. Voor de FIA Formule 3, die in Bahrein aanwezig zouden zijn, is nog geen oplossing gevonden.

Het feit dat de FIA Formule 2 in Montreal zal racen op 23 en 24 mei komt Colton Herta heel slecht uit. De Amerikaan is na zeven seizoenen in de IndyCar naar Europa verhuisd om de benodigde punten te behalen voor een superlicentie. Op die manier wordt de Cadillac F1-testcoureur klaargestoomd voor een echt stoeltje in de Formule 1. Hij hoopte naast zijn F2-campagne ook nog de Indianapolis 500 te kunnen doen, maar door die plannen kan de Hitech-coureur een streep trekken. De prestigieuze race wordt namelijk op 24 mei gehouden.

'F1 overweegt terugkeer naar V8-motoren: gesprekken al gaande'

Teamgenoot Verstappen ziet speciaal trucje, verbazing over uitblijven FIA-straf Verstappen | GPFans Recap

Norris deelt nieuw gevaar door 2026-reglementen: 'Ik moet dit elke drie seconden doen'

'Mercedes en Red Bull halen motortruc uit, FIA start onderzoek na klacht Ferrari'

FIA houdt belangrijke vergadering over 2026-regels, wat kunnen we verwachten?

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

