Credit for photo: Red Bull Content Pool

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © Red Bull Content Pool
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het zat er natuurlijk aan te komen na alle berichten van deze donderdag, maar Red Bull Racing heeft het vertrek van Gianpiero Lambiase nu officieel aangekondigd. De vaste race-engineer van Max Verstappen zal dus na een lange periode bij de energiedrankfabrikant vertrekken.

Lambiase begon zijn F1-carrière in 2005 bij Jordan en bleef bij de renstal uit Silverstone gedurende de transformaties naar Midland, Spyker en Force India. In 2015 zette de Brit met Italiaanse roots zijn handtekening bij Red Bull Racing. Daar werd hij de race-engineer van Daniil Kvyat. Dat was van korte duur, want vanaf de Grand Prix van Spanje in 2016 werd de Rus vervangen door Verstappen. De Limburger wist meteen zijn eerste race samen met Lambiase en de Oostenrijkse formatie te winnen. Verstappen en Lambiase voegden er tussen 2021 en 2024 vier wereldtitels aan toe.

Statement Red Bull

Red Bull en het kamp van Verstappen hebben zojuist een statement uitgebracht om duidelijk te maken dat Lambiase inderdaad zal vertrekken. "Oracle Red Bull Racing heeft bevestigd dat Gianpiero Lambiase het team in 2028 zal verlaten, wanneer zijn huidige contract afloopt. "GP" is een gewaardeerd lid van het team, waar hij sinds 2015 deel van uitmaakt. Tot zijn geplande vertrek blijft Lambiase actief als Head of Racing en als race-engineer voor Max Verstappen. Red Bull Racing en Lambiase zijn vastbesloten om samen nog meer successen toe te voegen aan hun indrukwekkende staat van dienst."

Geruchten doen de ronde dat Lambiase een deal heeft gesloten met McLaren. Zijn contract bij Red Bull loopt eind 2027 af.

