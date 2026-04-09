Le Mans-legende McNish naar voren geschoven als ideale vervanger teambaas Wheatley
Volgens commentator Will Buxton is Allan McNish de ideale kandidaat om het stokje over te nemen bij het Formule 1-team van Audi. De Britse commentator en analist stelt dat de Duitse renstal de perfecte opvolger voor de vertrokken teambaas Jonathan Wheatley al in huis heeft.
Het Formule 1-project van Audi is nog maar drie races bezig in het huidige debuutseizoen, na de overname van Sauber, maar bevindt zich nu al in een overgangsfase. Vlak voor de Grand Prix van Japan, die eind maart werd verreden, vertrok Wheatley onverwachts bij het team. Terwijl er volop wordt gespeculeerd over de volgende bestemming van de voormalig teambaas - zo werd hij onder andere bij Aston Martin wordt genoemd -, heeft de huidige COO en CTO Mattia Binotto de leiding tijdelijk op zich genomen naast zijn bestaande taken. Binotto gaf onlangs aan dat hij het team voorlopig zelf blijft aansturen, maar in de paddock klinken geluiden dat hij ondersteuning op het circuit goed kan gebruiken.
Interne oplossing
Buxton is ervan overtuigd dat Audi niet ver hoeft te zoeken om de leegte op te vullen. In de podcast Up To Speed legt hij uit dat een interne verschuiving de beste optie is: "Ik geloof dat ze iemand nodig hebben om Jonathan Wheatley te vervangen, en ik geloof dat ze al iemand in dienst hebben die teambaas zou kunnen zijn. Mattia kan zich dan op het technische vlak focussen, net zoals Adrian Newey zich op het technische vlak gaat focussen bij Aston Martin", begint Buxton, wijzend naar het feit dat Newey momenteel te veel op zijn bord heeft bij Aston Martin als ontwerper, uitvoerend technisch partner én teambaas.
De IndyCar-commentator schuift vervolgens een opvallende naam naar voren. "Ik denk dat Audi, of het nu als sportief directeur of als teambaas is, de perfecte man voor de baan al heeft, en dat is Allan McNish. Allan McNish is, voor degenen die het nog niet weten, was een briljante Formule 1-coureur, een briljante endurance-coureur, won meerdere keren voor Audi over de hele linie in de langafstandsracerij, was hun teambaas in de Formule E en bracht hen van een team dat daar geen race kon winnen naar het winnen van de titel binnen een jaar."
Ervaring op de baan
McNish is momenteel al nauw betrokken bij het Formule 1-project van Audi. Sinds januari bekleedt de Schot de rol van directeur van het opleidingsprogramma voor jonge coureurs. Hoewel zijn eigen periode als coureur in de koningsklasse bij het grote publiek vooral herinnerd wordt door een zware crash in de 130R-bocht tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan in 2002, zijn de prestaties van McNish in de langeafstandsracerij indrukwekkend. Zo schreef hij de 24 uur van Le Mans drie keer op zijn naam naast vijf overwinningen in de 12 uur van Sebring, waarvan vier keer algemeen. Ook werd McNish drie keer kampioen in de American Le Mans Series en in 2013 wereldkampioen in het FIA WEC.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'
Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam
Net binnen
Lambiase kondigt plotseling overstap naar McLaren aan, FIA wijzigt kalender | GPFans Recap
- 22 minuten geleden
Windsor over Antonelli: 'Logisch dat Verstappen hem niet meer helpt'
- 1 uur geleden
- 2 uur geleden
Ferrari maakt gebruik van lentestop en komt op eigen Fiorano in actie | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'
- Vandaag 18:03
- 4
FIA voert aangrijpende kalenderwijziging door: Cadillac-coureur moet cruciale race missen
- Vandaag 17:09
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart