De aanstaande overstap van Gianpiero Lambiase naar McLaren kan gezien worden als een strategische zet van Zak Brown om Max Verstappen op termijn naar Woking te lokken. Vandaag kwam naar buiten dat de vaste race-engineer van de Limburger Red Bull Racing naar verluidt gaat omruilen voor de regerend wereldkampioenen. De Amerikaanse CEO zou nu een extra troef in handen hebben om Verstappen in de verleiding te brengen.

Lambiase bekleedt momenteel de rol van Head of Racing bij Red Bull, maar zou volgens verschillende bronnen een deal hebben gesloten met McLaren. De verwachting is dat hij daar vanaf 2028 aan de slag gaat, aangezien de Brit met Italiaanse roots een contract heeft bij Red Bull tot eind 2027. De komst van Lambiase past in een bredere strategie waarbij McLaren al vaker sleutelfiguren, zoals sportief directeur Will Courtenay en ontwerper Rob Marshall, weghaalde bij Red Bull. Ook Peter Prodromou, die ook samenwerkte met Adrian Newey bij de energiedrankfabrikant, vinden we tegenwoordig bij McLaren als de nieuwe technisch directeur van de aerodynamica-afdeling.

Brown informeerde al eerder naar de contractstatus van Verstappen

Dat Brown wel oren heeft naar een samenwerking met Verstappen, is intern een publiek geheim. Hij stak zijn bewondering recent nog niet onder stoelen of banken door de huidige vorm van de coureur te omschrijven als "beter dan ooit". Voorafgaand aan het vorige seizoen nam de topman een keer contact op met Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, om te informeren naar de contractuele situatie van de viervoudig wereldkampioen. Hoewel het destijds bij dat ene belletje bleef, houdt Brown de situatie nauwlettend in de gaten, weet De Telegraaf te melden, nadat de krant eerder al het nieuws bracht over het "astronomische" aanbod voor Lambiase. Regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri hebben contracten tot eind 2028 en eind 2029, respectievelijk, maar het aantrekken van Lambiase kan een poging zijn om Verstappen in de verleiding te brengen ook naar McLaren te verhuizen.

© IMAGO | Verstappen met manager Raymond Vermeulen

Prestatieclausule biedt mogelijk een ontsnappingsroute

De kans dat Verstappen daadwerkelijk op de markt komt, is de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen. De Nederlander heeft weliswaar een contract tot eind 2028 bij Red Bull, maar beschikt over een prestatieclausule. Naar verluidt mag hij het team eenzijdig verlaten, als hij tijdens de aankomende zomerstop niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat. Na een nogal uitdagende seizoensstart staat Verstappen momenteel op een teleurstellende negende plaats in de WK-stand met slechts twaalf punten. Technisch directeur Pierre Waché en zijn team moeten als de wiedeweerga aan de slag om verbeteringen te vinden met de RB22-bolide.