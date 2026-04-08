We zitten middenin de lentestop, maar er valt genoeg te bespreken, en in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Max Verstappen gaat over anderhalve week weer aan de slag op de Nürburgring Nordschleife. Zijn Mercedes-teamgenoot Dani Juncadella heeft laten weten dat de viervoudig Formule 1-kampioen daar een speciaal 'trucje' heeft gevonden. Dat Verstappen geen straf heeft gekregen voor het wegsturen van een journalist tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Japan, is iets wat David Coulthard verbaasd. Ondertussen heeft Martin Brundle een ommekeer gemaakt. Waar hij eerder probeerde de mond van Verstappen te snoeren, zegt de Britse analist nu ook dat de FIA moet ingrijpen. Verder gaat Lando Norris in op een absurd risico met de 2026-auto's, wordt George Russell gewaarschuwd voor Kimi Antonelli en wilde Adelaide een vervangende Grand Prix organiseren.

Juncadella spreekt geheimzinnig over Verstappen: is dít het 'trucje' dat hij toepast?

Max Verstappen kwam vorige maand in actie tijdens de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij kwam samen met Jules Gounon en Dani Juncadella als eerste over de streep, voordat ze gediskwalificeerd werden. Het grote onderwerp van gesprek was echter hoe indrukwekkend Verstappen was in de vuile lucht van Christopher Haase. Juncadella spreekt van een 'geheim trucje'. "Het is zijn eerste keer dat hij een GT3-bolide op die manier moest besturen op dit circuit. Hij deed zelfs iets heel speciaals en daar hebben we na de race over gepraat. Het is iets wat ik nooit zelf had kunnen bedenken en ik rij al heel lang met GT-auto's", begon hij tegenover de Duitse tak van Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over het geheime trucje van Max Verstappen.

Russell gewaarschuwd over Antonelli: 'Je moet hem net zo als Hamilton behandelen'

Volgens Martin Brundle moet George Russell zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli uiterst serieus nemen bij Mercedes. De Britse commentator en analist van Sky Sports F1 stelt dat Russell de tiener op dezelfde manier moet benaderen als zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in zijn beste jaren. "Als ik George was, zou ik me na drie races meer zorgen maken dan aan het begin van het seizoen", begon hij bij The F1 Show. "George heeft al dat zware werk bij Williams gedaan en daar een of twee jaar extra doorgebracht, verhuist naar Mercedes, precies op het moment dat ze stopten met domineren en moet dat allemaal tolereren." Lees hier het hele artikel over de dynamiek tussen George Russell en Kimi Antonelli.

Coulthard verbaasd over uitblijven FIA-straf: 'Dan was Verstappen beboet geweest'

Volgens David Coulthard heeft Max Verstappen ongebruikelijk gehandeld door een journalist weg te sturen tijdens een persmoment in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan. De voormalig coureur van Williams, McLaren en Red Bull Racing is bovendien verbaasd dat de FIA geen straf heeft uitgedeeld aan de viervoudig wereldkampioen. "Nou, ik zie het zo: het is waarschijnlijk niet iets waar Max zich achteraf goed over zal voelen. Want hoewel hij absoluut gelijk heeft dat hij de vraag niet hoeft te beantwoorden, is het toch ongebruikelijk om iemand uit die ruimte te sturen", stelt de Schot bij Up To Speed. Lees hier het hele artikel over David Coulthard die reageert op Max Verstappen die een journalist had weggestuurd.

Norris deelt nieuw gevaar door 2026-reglementen: 'Ik moet dit elke drie seconden doen'

Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris brengt de huidige generatie Formule 1-auto's een aanzienlijk gevaar met zich mee. De McLaren-coureur stelt dat hij tijdens het rijden te vaak naar zijn stuur moet kijken om de complexe systemen te controleren, wat leidt tot potentieel gevaarlijke situaties op de baan. De oorzaak hiervan ligt bij de snelheden die per ronde sterk variëren, het directe gevolg zijn van de nieuwe technische reglementen voor 2026 en het intensieve beheer van de elektrische energie. "Dat is ook het probleem. Je moet elke drie seconden naar het stuur kijken om te zien wat er gaat gebeuren. Je kunt zomaar van het circuit geraken", vertelde Norris tegenover onder andere Autosport over de huidige werkwijze in de cockpit. Lees hier het hele artikel over Lando Norris die een risico met de 2026-auto's aankaart.

Adelaide biedt zich aan als vervanger, maar F1 weigert: kalender blijft 22 races

De premier van Zuid-Australië, Peter Malinauskas, heeft een ultieme poging gedaan om het Adelaide Parklands Circuit op de Formule 1-kalender te krijgen. Hij hoopte met het stratencircuit een vervanger te bieden voor de afgelaste races in het Midden-Oosten. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft dit aanbod echter afgeslagen. Dat liet de premier weten in een interview met het radiostation Triple M. "Ik heb contact gezocht met Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1", vertelt de premier. "Ik was hier al een tijdje mee bezig, en toen de evenementen werden afgelast vanwege de oorlog met Iran, hing ik direct met hem aan de lijn", aldus Malinauskas. Lees hier het hele artikel over Adelaide als mogelijke vervanger.

Brundle snoerde Verstappen de mond, maar draait plotseling bij: 'Moet nu worden ingegrepen'

Volgens Formule 1-commentator Martin Brundle zijn de huidige technische reglementen fundamenteel gebrekkig. Waar de analist van Sky Sports eerder dit seizoen nog stelde dat Max Verstappen moest stoppen met klagen over de nieuwe auto's, trekt hij nu zelf fel van leer tegen de werking van de power units. Aanleiding voor zijn zorgen zijn de recente batterijproblemen van Lando Norris, die volgens hem aantonen dat coureurs de controle over hun eigen wagen verliezen. "Wat mij echt zorgen baarde, was dat Lando Norris zei: 'Ik wilde Lewis Hamilton niet inhalen, maar mijn batterij besloot van wel en daarna had ik niets meer om mee te verdedigen'", zo begon hij bij The F1 Show van Sky Sports. Volgens de commentator overtreedt dit de regel dat een coureur de wagen zonder externe systemen moet besturen, zoals vastgelegd in Artikel 1.8.1 van het sportief reglement. Lees hier het hele artikel over de ommekeer van Martin Brundle.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

